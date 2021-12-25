Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В МЧС заявили о ликвидации возгорания в гипермаркете «Лента» в Томске
Политика
Путин по телефону обсудил с Вучичем поставки газа
Общество
Авиакомпания «Россия» приобретет самолеты МС-21
Происшествия
В Подмосковье автобус с пассажирами столкнулся с фурой
Общество
Избившему бывшего PR-менеджера «Спартака» назначили условный срок
Общество
За минувшие сутки в России выявили 24 946 случаев COVID-19
Общество
Правительство РФ выделит 1 млрд руб на строительство больницы в Пермском крае
Общество
Мурашко призвал граждан с подозрением на COVID-19 обращаться к врачам в первые дни
Общество
Писатель Альберт Лиханов скончался в 86 лет
Общество
В России зафиксированы «незавозные» случаи заболевания «Омикроном»

На Украине оценили вероятность третьей мировой войны

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия и США не допустят развязывания третьей мировой войны, потому что она приведет к уничтожению человечества. Такое мнение 25 декабря выразил бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев.

Тет-а-нет: на чем сошлись и о чем поспорили Путин и Байден
На двухчасовых переговорах лидеры РФ и США предметно обсудили Украину, расширение НАТО и диппредставительства

По мнению политика, сдерживающим фактором является ядерное оружие.

«Каждый здравомыслящий человек понимает, что ни завтра, ни после Нового года не будет третьей мировой войны», — сказал он в эфире телеканала «Наш».

Мураев также считает, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена летом в Женеве, а также отказ американской стороны от санкций против проекта «Северный поток – 2» говорят о том, что якобы между двумя государствами готовится сделка.

21 октября российский лидер оценил вероятность мировой войны. По его словам, существует угроза полного взаимного уничтожения, о чем не стоит забывать. Президент добавил, что ответственность за ядерное оружие лежит на ядерных державах.

20 октября британское издание Daily Express опубликовало список из шести стран, в которых высока вероятность начала третьей мировой войны.

10 октября обозреватель американского издания 19Fortyfive Роберт Фарли заявил, что конфликт между США и Китаем может привести к третьей и четвертой мировым войнам.

Он добавил, что Китай и США могут начать борьбу за Тайвань. Вместе с тем он заключил, что любое вооруженное столкновение в западной части Тихого океана станет катастрофой и приведет к разрушению инфраструктуры, сложившейся между Азией и Северной Америкой.

8 октября директор Института современного государственного развития политолог Дмитрий Солонников подчеркнул, что опасность третьей мировой войны действительно существует, однако она может произойти и вдали от Китая. По его словам, в сложной ситуации в настоящий момент находится Иран.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021