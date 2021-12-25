На Украине оценили вероятность третьей мировой войны

Россия и США не допустят развязывания третьей мировой войны, потому что она приведет к уничтожению человечества. Такое мнение 25 декабря выразил бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев.

По мнению политика, сдерживающим фактором является ядерное оружие.

«Каждый здравомыслящий человек понимает, что ни завтра, ни после Нового года не будет третьей мировой войны», — сказал он в эфире телеканала «Наш».

Мураев также считает, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена летом в Женеве, а также отказ американской стороны от санкций против проекта «Северный поток – 2» говорят о том, что якобы между двумя государствами готовится сделка.

21 октября российский лидер оценил вероятность мировой войны. По его словам, существует угроза полного взаимного уничтожения, о чем не стоит забывать. Президент добавил, что ответственность за ядерное оружие лежит на ядерных державах.

20 октября британское издание Daily Express опубликовало список из шести стран, в которых высока вероятность начала третьей мировой войны.

10 октября обозреватель американского издания 19Fortyfive Роберт Фарли заявил, что конфликт между США и Китаем может привести к третьей и четвертой мировым войнам.

Он добавил, что Китай и США могут начать борьбу за Тайвань. Вместе с тем он заключил, что любое вооруженное столкновение в западной части Тихого океана станет катастрофой и приведет к разрушению инфраструктуры, сложившейся между Азией и Северной Америкой.

8 октября директор Института современного государственного развития политолог Дмитрий Солонников подчеркнул, что опасность третьей мировой войны действительно существует, однако она может произойти и вдали от Китая. По его словам, в сложной ситуации в настоящий момент находится Иран.