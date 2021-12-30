Суд Украины открыл дело по иску Януковича о незаконности его отстранения от власти

Окружной административный суд Киева открыл дело по иску экс-президента Украины Виктора Януковича к Верховной раде, в котором он оспаривает отстранение от должности главы государства в 2014 году. Об этом сообщила в четверг, 30 декабря, представитель парламента в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря.

«Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Януковича В. Ф. к Верховной раде Украины в споре по поводу признания факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины», — написала Совгиря в Facebook.

Она уточнила, что рассмотрение дела с «с вызовом сторон» назначено на 10:15 (11:15 мск) 16 февраля 2022 года.

20 февраля 2014-го на Майдане в Киеве произошла стрельба, в ходе которой погибли 53 человека. Власти Украины возложили ответственность за произошедшее на возглавлявшего тогда страну Виктора Януковича. После госпереворота, произошедшего в феврале 2014 года, политик, опасаясь за свою жизнь, покинул страну. Ему было предоставлено временное убежище в России.

Новые власти обвинили его в злоупотреблении полномочиями, госизмене, а также в организации насильственных преступлений против участников массовых протестов в 2014 году.

Янукович был заочно осужден на 13 лет лишения свободы. Сам политик свою вину не признает. Его адвокаты подали апелляционные жалобы на приговор.

Однако 6 декабря 2021-го Верховный суд Украины оставил в силе приговор Януковичу по этому делу. Защита экс-президента в свою очередь заявила о намерении обратиться в ЕСПЧ.

17 ноября 2021 года генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Янукович и ряд бывших высокопоставленных чиновников могут понести наказание в виде пожизненного лишения свободы по делу об организации стрельбы на Майдане в 2014 году. По словам Венедиктовой, Янукович — главный подозреваемый по делу.

Вместе с тем 28 января 2021-го Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение в государственной измене Януковичу в связи с подписанием в 2010 году с Россией так называемых харьковских соглашений. По версии следствия, подписанные в Харькове соглашения об условиях пребывания Черноморского флота РФ нанесли вред суверенитету и территориальной целостности и неприкосновенности Украины.