Генпрокурор Украины пригрозила Януковичу пожизненным заключением

Бывший президент Украины Виктор Янукович и ряд бывших высокопоставленных чиновников могут понести наказание в виде пожизненного лишения свободы по делу об организации стрельбы на майдане в 2014 году. Об этом 17 ноября заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

«Завершено расследование по делу о силовом разгоне майдана, его штурме и расстреле митингующих 18-20 февраля 2014 года. Подозреваемые в этом деле — преступная группа бывшего президента Украины [Януковича], то есть это топ-чиновники тех времен, которые имели почти неограниченную власть, ресурсы и связи», — сообщила она на брифинге.

По словам Венедиктовой, Янукович — главный подозреваемый по делу.

«Хочу обратить внимание, что самые тяжелые из статей предполагают пожизненное лишение свободы», — подчеркнула генпрокурор, добавив, что ее ведомство будет добиваться максимального наказания для всех фигурантов.

В ноябре 2013 года в Киеве активисты собрались на акции протеста с требованием подписания ассоциации с Евросоюзом, эти события получили название «евромайдан» и привели к госперевороту и свержению президента Украины Виктора Януковича.

На главной киевской площади начались столкновения радикалов с силовиками, приведшие к потерям с обеих сторон.

В феврале 2014 года на майдане неизвестными по протестующим и полиции был открыт снайперский огонь, в результате погибли 53 человека.

Лидеры протестующих обвинили в произошедшем действующие власти. Однако участники событий, наемники из Грузии, заявили, что приказ стрелять отдал руководитель «самообороны майдана» Андрей Парубий. По их словам, за выполнение задания им обещали по $5 тыс.

Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко позже заявил, что на майдане действовали три группы снайперов. Первая — активисты, которые позже сами во всем признались; вторая — «грузинские снайперы»; о третьих до сих пор мало что известно.