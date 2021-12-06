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Верховный суд Украины оставил в силе приговор Януковичу

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Верховный суд Украины в понедельник, 6 декабря, оставил в силе приговор бывшему президенту страны Виктору Януковичу по делу о госизмене. Приговор предусматривает для экс-политика 13 лет лишения свободы.

«Суд определил приговор Оболонского районного суда Киева от 24 января 2019 года и определение Апелляционного суда от 2 октября 2020 года в отношении Януковича Виктора Федоровича оставить без изменений, а кассационные жалобы <…> без удовлетворения», — отметили в суде в ходе заседания.

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Судья огласил только резолютивную часть решения, мотивировочная будет объявлена 13 декабря.

Защита политика уже заявила о намерении обратиться в ЕСПЧ.

В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно приговорил к 13 годам тюрьмы.

Адвокаты экс-президента подали апелляционные жалобы на приговор. Сам Янукович заявил, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был политическим заказом. Он указал, что на судей оказывалось давление.

28 января Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение в государственной измене экс-президенту страны Виктору Януковичу в связи с подписанием в 2010 году с Россией так называемых харьковских соглашений.

Вместе с тем 17 ноября 2021 года генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Янукович и ряд бывших высокопоставленных чиновников могут понести наказание в виде пожизненного лишения свободы по делу об организации стрельбы на майдане в 2014 году. По словам Венедиктовой, Янукович — главный подозреваемый по делу.

20 февраля 2014 года на площади произошла стрельба, в ходе которой погибли 53 человека. Власти Украины возложили ответственность за произошедшее на возглавлявшего тогда страну Виктора Януковича. После госпереворота, произошедшего в феврале 2014 года, Янукович, опасаясь за свою жизнь, покинул страну. Ему было предоставлено временное убежище в России.

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