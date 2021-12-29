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Вице-премьер Словакии обвинил ФРГ в «абсурдной» энергополитике

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Цены на энергоносители зависят от решений Германии и ЕС, а расплачиваться за это приходится простым гражданам, считает вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик. Об этом 28 декабря пишет портал Aktuality.sk.

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«Мы можем поговорить, мы можем предупредить, что я и делаю. Я общаюсь со своими коллегами из Вышеградской четверки (объединение четырех центральноевропейских государств: Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. — Ред.), но в основном дело в том, что Германия много лет назад приняла решение об абсурдной энергетической политике, и мы расплачиваемся за это», — заявил Сулик.

Он подчеркнул, что Словакия не может повлиять на цены и должна ждать решений правительства Германии и Европейской комиссии. Высокие цены на энергоносители также связаны с переносом запуска трубопровода «Северный поток-2», решением о закрытии немецких атомных электростанций и ростом цен на разрешения на выбросы, заявил Сулик.

Он объяснил, что нехватка электроэнергии из других источников привела к тому, что в Европе были вновь введены в эксплуатацию некоторые электростанции, работающие на угле, и их альтернативы, работающие на газе. Это увеличило спрос на газ и на квоты на выбросы, цена которых в этом году выросла более чем на 150 процентов — почти до €80 за тонну. Это в том числе отразилось на нынешних ценах на электроэнергию. Рекордные цены на газ поддерживаются его дефицитом в европейских хранилищах и ограниченными поставками из России. Текущие цены упали на фоне обещания увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

Текущая ситуация на рынке, по словам Сулика, повлияет на решение нового правительства Германии и Европейской комиссии, которые могут приостановить торговлю квотами на выбросы или увеличить их количество на рынке.

«Я думаю, рано или поздно они одумаются и выдадут разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2» и позволят атомным электростанциям некоторое время работать. Если бы они это сделали, то со дня на день цены на энергоносители сразу же пошли бы вниз», — сказал министр.

Запуск трубопровода «Северный поток — 2» приведет к снижению цен на газ в Европе, в том числе для Украины, о чем 29 декабря заявил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что это повлияет на цену на рынке, на споте и все страны и потребители российского газа почувствуют это на себе.

Глава компании «Газпром» Алексей Миллер 29 декабря доложил президенту России Владимиру Путину о полной готовности газопровода «Северный поток – 2» к началу эксплуатации. По его словам, вторую нитку газопровода уже заполнили топливом.

Компания — оператор проекта Nord Stream 2 в этот же день сообщила о том, что процедура по заполнению газом второй нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Данного показателя достаточно для начала в дальнейшем транспортировки газа по трубопроводу.

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