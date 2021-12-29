У посольства Украины в Белграде прошла акция против героизации нацизма

Болельщики белградского спортивного клуба «Партизан», а также представители сербских патриотических организаций провели акцию протеста у здания посольства Украины в Белграде. Они выступили против героизации нацизма. Об этом сообщает в среду, 29 декабря, Telegram-канал «Балканская сплетница».

«Стоп нацизму на Украине!», «Косово — это Сербия, Крым — это Россия!» — скандировали собравшиеся.

В акции приняли участие около 100 человек.

Накануне Верховная рада Украины приняла решение праздновать на государственном уровне в 2022 году 80-летие образования УПА (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). УПА была создана в октябре 1942 года, организация вела боевые действия против войск Советского Союза и оказывала поддержку нацистской Германии.

В октябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страну от нацистов освободила антигитлеровская коалиция. До этого, 20 октября, Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил называть Великую Отечественную войну советско-немецкой.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала это «кощунственными высказываниями, предающими память и героизм предков». По ее мнению, такие заявления украинских властей требуют от россиян осознанности и эффективного противодействия любым попыткам фальсификации истории.

В августе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала власти Украины прекратить войну с памятью о настоящих героях Великой Отечественной войны и с их потомками.