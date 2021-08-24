МИД РФ призвал Киев не воевать с памятью героев Великой Отечественной войны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в комментарии опубликованном в понедельник, 23 августа, на сайте российского внешнеполитического ведомства, призвала власти Украины прекратить войну с памятью о настоящих героях Великой Отечественной войны и с их потомками.

Такое заявление министерства иностранных дел РФ было вызвано отказом украинских властей в поездке в Харьков заместителю председателя Совета Федерации РФ Константину Косачеву. Сенатор планировал чтобы принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков 23 августа, а также почтить память двоюродного деда, который погиб в боях за этот город в 1943 г. Предполагалось, что данная поездка будет иметь неполитический и исключительно гуманитарный характер.

По словам Захаровой, реакция Киева на просьбу внешнеполитического ведомства России согласовать приезд Косачева в Харьков «обескуражила».

«В весьма хамской и кощунственной манере, присущей украинской дипломатии последних лет, российскому сенатору было отказано во въезде на Украину. Более того, в ответ на его достойный всякого уважения жест – почтить память героев Великой Отечественной войны – Киев выкатил стандартный перечень своих фантомных тезисов, включая мифическую «российскую агрессию» и пресловутую «оккупацию», — говорится в документе.

В то же время представитель МИД отметила, что многие украинцы «сохранили моральные ориентиры и чтут память советских бойцов» и благодаря им торжественные мероприятия, посвященные памяти погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, в Харькове все же состоялись.

Захарова подчеркнула, что Россия призывает власти Украины «прекратить войну с памятью о настоящих героях Великой Отечественной войны и с их потомками».

Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета безопасности (СНБО) о блокировке доступа к веб-ресурсам «Ростелекома» и ряда СМИ. Указ о блокировке доступа был опубликован накануне. Всего под санкции попали 12 российских компаний.

В июне Зеленский ввел в действие решение о санкциях против российских авиакомпаний, в том числе «Аэрофлота», «России» и «Уральских авиалиний». Также он продлил на три года ограничения против «России 24», «РТР-Планета», НТВ, АО «Первый канал. Всемирная сеть», «Вертолетов России» и других компаний.

Под санкциями на Украине находятся десятки банков России, включая Сбербанк, ВТБ; банки в Донецке и Луганске; ряд российских предпринимателей; а с 2020 года — «Яндекс», «Mail.ru», «Лаборатория Касперского», «Одноклассники» и «ВКонтакте».