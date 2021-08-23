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В СФ объяснили блокировку Украиной сайтов ряда российских компаний и СМИ

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета безопасности (СНБО) о блокировке доступа к веб-ресурсам «Ростелекома» и ряда СМИ для того, чтобы в его стране граждане не знали правду о происходящем в Крыму и в России в целом. Об этом заявил в беседе с RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в понедельник, 23 августа.

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Указ о блокировке доступа был опубликован накануне. Всего под санкции попали 12 российских компаний.

«На редкость недемократичный президент. Они же много о демократии людям говорят», — сказал сенатор.

Цеков отметил, что Зеленский лишь на словах говорит о демократии, о свободе слова, а на деле «всячески борется со свободой слова, с демократией».

По его словам, политик не хочет, чтобы украинцы «знали правду о том, что происходит» в их государстве.

«Он этой правды ужас как боится, потому что высказал намерения второй раз баллотироваться президентом Украины. Понимает, что если будет говорить правду, то шансов у него практически никаких не будет. Поэтому блокирует сейчас и запрещает всё что можно», — считает Цеков.

В июне Зеленский ввел в действие решение о санкциях против российских авиакомпаний, в том числе «Аэрофлота», «России» и «Уральских авиалиний». Также он продлил на три года ограничения против «России 24», «РТР-Планета», НТВ, АО «Первый канал. Всемирная сеть», «Вертолетов России» и других компаний.

Под санкциями на Украине находятся десятки банков России, включая Сбербанк, ВТБ; банки в Донецке и Луганске; ряд российских предпринимателей; а с 2020 года — «Яндекс», «Mail.ru», «Лаборатория Касперского», «Одноклассники» и «ВКонтакте».

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