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Власти Украины решили отметить 80-ю годовщину создания УПА

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Украинская Верховная рада приняла решение праздновать на государственном уровне в 2022 году 80-летие образования Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте рады 28 декабря.

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«Согласно постановлению, в 2022 году на государственном уровне будет отмечаться 80 лет со времени создания Украинской повстанческой армии», — сказано в сообщении.

В будущем году на Украине также будут праздновать на государственном уровне 350 лет со дня рождения гетмана Украины Филиппа Орлика, соратника гетмана Ивана Мазепы, который в ходе Северной войны 1700–1721 годов воевал против российского императора Петра I на стороне шведского короля Карла XII. Также украинские власти собираются праздновать 25 лет с момента первого полета украинского космонавта Леонида Каденюка с момента обретения страной независимости после распада СССР.

УПА была создана в октябре 1942 года, организация вела боевые действия против войск Советского Союза и оказывала поддержку нацистской Германии. В 2015 году на Украине члены УПА получили статус «борцов за независимость страны», а также право на социальные гарантии.

Ранее, 20 октября, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предложил называть Великую Отечественную войну советско-немецкой.

Также в качестве альтернативного варианта СНБО предлагает называть Великую Отечественную войну обобщенно Второй мировой войной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 июля указал, что на Украине есть сторонники нацизма и бандеровцы. Представитель Кремля отметил, что эти лица оказывают огромное влияние на общественную и внутриполитическую жизнь страны.

25 октября российский МИД указал, что на Украине зафиксирован весь спектр проявлений на госуровне линии на героизацию нацизма, власти страны занимаются переписыванием истории. В ведомстве отметили, что искаженные трактовки исторических событий украинскими властями направлены на культивирование национализма среди широких масс населения.

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