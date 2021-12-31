Штраф за веселье: как встретить Новый год, не разозлив службы ЖКХ

В новогодние праздники жильцы микрорайонов стали чаще жаловаться в ЖКХ на шум и оставшийся после веселья мусор. Этому способствовала пандемия, которая заставила многих остаться на Новый год дома и внимательнее присмотреться к действиям соседей. Зимние каникулы примечательны для коммунальщиков накопившимися отходами, разбросанными по двору конфетти и воткнутыми в сугроб елками. Как уладить праздничный беспорядок — в материале «Известий».

Можно ли шуметь в Новый год

Новогодняя ночь — особое время, когда большинство граждан забывают про действующее правила о соблюдении тишины и покоя. В целом закон не рассматривает встречу праздника как исключение , отмечает адвокат и управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. В Москве, например, шуметь в новогоднюю ночь запрещается в то же время, что и обычно: с 23:00 до 07:00. Нарушение этих норм грозит гражданам штрафом в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

Однако региональное законодательство по-разному смотрит на шум после курантов, говорит член Ассоциации юристов России Наталья Скрябина.

— В некоторых регионах учтены прямые исключения во время празднований Нового года. Например, закон Самарской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории Самарской области» прямо предусматривает возможность шуметь в новогоднюю ночь с 22:00 до 3:00 , — пояснила она.

Штраф за веселье Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Кроме празднования Нового года, разрешено нарушать тишину для предотвращения преступлений, ликвидации аварий, при совершении богослужений, религиозных обрядов и церемоний в рамках канонических требований конфессий. Конкретный перечень таких примеров должен быть установлен законом субъекта РФ, уточнила юрист.

В обычной ситуации — при запрете нарушать покой соседей в новогоднюю ночь — важно учитывать, с какой именно громкостью произносятся тосты и исполняются праздничные песни. Уровень звукового давления зависит не от источника шума, а от помещения или территории, на которых он распространяется (например больницы, поликлиники, квартиры, кафе, площадки отдыха и пр). Поэтому неважно, нарушается ли тишина бурным застольем или громкой пиротехникой.

— Соответственно, для разных мест установлен различный допустимый уровень шума, — говорит Наталья Скрябина. — Например, в жилых квартирах уровень не должен превышать 55 децибел днем и 45 ночью, в школах — 55 децибел, на площадках отдыха — 60. Эти требования внесены в СанПиН 1.2.3685-21.​​

Куда выбрасывать старую елку

Разряженная и увядшая ель — неизбежный исход новогоднего праздника. Чтобы не усложнять работу коммунальным службам, важно правильно от нее избавиться.

— Не нужно использовать для этого мусоропровод и не следует втыкать елку рядом с домом в снег. Это всё равно что выкинуть дерево на улицу. И, конечно, не бросать ель в канализацию. Бывали случаи, когда работники вытаскивали оттуда дворовые метлы, не говоря уже о бытовых предметах или еде , — поделился в беседе с «Известиями» Константин Крохин, председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ.

Штраф за веселье Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин

Для правильной утилизации во дворах предусмотрены контейнерные площадки. В идеале жильцы сортируют отдельно смешанные отходы и отдельно мусор, распределенный по видам материала.

— По картону у нас достаточно самоорганизованный процесс: люди оставляют такие отходы в сторонке, а дворники этот картон забирают и сдают. Учитывая, что елка близка к деревянному материалу, я думаю, нужно ее складировать по такому же принципу, как бумажную упаковку. Делать это, естественно, на упомянутой контейнерной площадке, — уточнил эксперт.

Кому жаловаться на разбросанный мусор

Как правило, высохшая ель появляется во дворе только под конец новогодних каникул. В сам праздник под ногами обычно мешаются конфетти, петарды, шкурки мандарина и другие атрибуты удавшегося торжества.

По словам экспертов, всё, что касается уборки придомовой территории, входит в обязанности управляющей организации. Если двор захламлен, работники должны расчистить его в течение дня. Обратиться с этой просьбой можно как лично, так и по телефону.

Уборка снега — другая обыденная процедура, которая не приостанавливается в праздники или выходные.

Штраф за веселье Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— По снегу действует норматив: в течение первых суток убираются основные проходы — выходы из подъездов и тротуары. Если снегопад обильный, территория должна быть полностью расчищена для прохода и проезда в течение трех суток. В первую очередь речь идет о противопожарных проездах для транспорта, которыми, впрочем, пользуются и обычные автомобили. Допустимая по нормативу толщина снежного покрова — 2 см, — рассказал Константин Крохин.

Порой избавляться приходится не только от мусора, но и неуместного украшательства. Пестрые плакаты, старые ветки елей, мятые снежинки на скотче — итог самодеятельности некоторых консьержей. Зачастую такие «дизайнерские решения» напоминают не о новых перспективах, которые обычно сулит будущий год, а о подъездной эстетике прошлого века. Если жильцов не устраивает внешний вид холла, проблему можно и нужно обсуждать.

— В случае любого конфликта с консьержем проблемы можно разрешить на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, также можно обратиться в управляющую компанию , — разъяснила юрист Наталья Скрябина.

Константин Крохин добавляет: подобные ситуации зависят от того, кто трудоустраивал работника. Если управляющая компания, то обращаться нужно именно в нее. Если же консьержа нанимали жильцы, оплачивая его труд в складчину, сотрудник подчиняется напрямую им.

Штраф за веселье Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

— Многое зависит от активности жильцов. Часто наши люди пускают такие не проговоренные моменты на самотек. Однако если возьмутся всерьез, то не с первого раза, но своего добиться смогут, — считает председатель Союза жилищных организаций Москвы.

Как работает ЖКХ в Новый год

Коммунальные службы города, как и некоторые другие организации, не будут отдыхать в новогодние праздники. Учитывая то, что компании ЖКХ относятся к предприятиям непрерывного производственного цикла, весь алгоритм их работы (в том числе и аварийной диспетчерской службы управляющей компании) в новогодние праздники не изменится, пояснил в разговоре с «Известиями» заместитель директора УК «Наукоград» Павел Соболев. Это значит, что обращаться в них можно в любое время.

По словам Константина Крохина, в последние два года число «новогодних» жалоб в службы ЖКХ заметно увеличилось.

— Если брать допандемический период в Московском регионе, то праздничные и постпразднинчые дни раньше были самые спокойные, —отмечает он. — Основная масса людей либо отдыхала после застолья, либо уезжала на дачу, за границу, к родственникам. Количество заявок в диспетчерские службы сокращалось. На сегодняшний день, когда образ жизни немного изменился и всё больше жильцов остается дома, возрастает число жалоб на шум, фейерверки и разбросанный мусор. В основном обращаются пожилые люди и семьи с детьми.

Штраф за веселье Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов