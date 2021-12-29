Замерзший насмерть в Подмосковье мальчик заблудился на улицах Дубны

В распоряжении «Известий» появилась запись с камер наблюдения. На кадрах видно, как 11-летний мальчик, тело которого нашли на улице в Дубне на севере Московской области, заблудился перед гибелью.

О том, что в Дубне насмерть замерз мальчик, стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что несовершеннолетний с особенностями развития ушел из дома утром 27 декабря, чтобы отправиться в школу на автобусе, однако до учебного заведения не добрался.

На записи видно, что в 09:12 мск школьник проходил возле домов № 13 и 15 на улице Программистов. В этот же промежуток времени во двор въехала белая машина. Чуть позже несовершеннолетний обошел эти же дома с другой стороны и вернулся на прежнее место.

В то время как мальчик проходил по двору между домами № 13 и 15 во второй раз, в 09:23, там также находился белый автомобиль. Его водитель, как видно на записи, снизил скорость, чтобы пропустить ребенка. При этом мальчик, который гуляет в одиночестве, не привлек внимание автомобилиста.

Также на записи видно, что позже ребенок сделал несколько шагов от указанных домов, но потом пошел в противоположном направлении и снова обогнул дома № 13 и 15.

В 09:27 мальчик попал в объектив другой камеры, когда он направлялся от двора в сторону Атомного пляжа вдоль Волги.

По некоторым данным, мальчик плохо знал данный маршрут. Школу ребенок посещал только три недели, потом заболел и находился дома. Вернуться к занятиям погибший должен был в понедельник, 27 декабря.

Уточняется, что у мальчика не было мобильных средств связи. Свой смартфон школьник разбил, по имеющимся данным, около года назад. Новый гаджет родители ему не купили.

В тот же день уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала «Известиям», что поиски мальчика начались не сразу, поскольку его мать подала заявление 27 декабря около 17:20. По ее словам, волонтеры и ряд добровольцев приступили к работе после того, как женщина написала заявление.

Мишонова отметила, что у ребенка были особенности развития, однако мать мальчика отказывалась это признавать.

Ксения Напольская, бывший завуч школы, где в первом и втором классах учился мальчик, рассказала, что он с трудом держал ложку, а про ручку и письмо «даже речи не шло». Однако мать школьника после его пропажи заявляла, что у ребенка нет никаких особенностей. По информации источника «Известий», женщина в 2010 году была осуждена за нанесение побоев. Тогда ей было назначено наказание в виде штрафа в 5 тыс. рублей. При этом спустя пять лет она была осуждена по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).