Педагог рассказала о погибшем в Подмосковье мальчике

Бывший завуч школы Ксения Напольская, где в первом и втором классах учился мальчик, замерзший насмерть в Московской области, 29 декабря подтвердила, что у ребенка были особенности в развитии.

Женщина отметила, что часто общалась с мамой школьника на эту тему, однако разговоры ни к чему не приводили.

«Он с трудом держал ложку, а про ручку и письмо даже речи не шло. Я много раз с мамой беседовала, но там пустота. На учете стояли, беседовали... Но сделать что-то очень сложно. Мальчик сейчас учился в коррекционной школе. Это уже большая победа! Лично я не смогла этого добиться. Мальчику нужна была коррекция намного раньше. Но без желания родителей нельзя ничего», — написала Напольская в соцсетях.

Однако мать школьника после его пропажи заявляла, что у ребенка нет никаких особенностей.

«Он вообще мальчик очень домашний: школа — дом. Толком ни с кем не общается или общается только избранно. К себе не каждого подпустит», — рассказывала женщина.

По информации источника «Известий», многодетная семья, в которой воспитывался погибший мальчик, состояла на учете. Всего в семье было пятеро детей — три дочери и два сына.

О гибели школьника стало известно ранее в среду. Тело ребенка обнаружили на улице Программистов в Дубне. Утром 27 декабря он вышел из дома и должен был отправиться в школу на автобусе, однако до учебного заведения не добрался.

По одной из версий, ребенок якобы сел не на тот автобус, а денег еще на одну поездку у него не было, поэтому он решил пойти пешком. Позже появились кадры маршрута школьника. На записи видно, как он идет по мосту.

Прокуратура Московской области начала проверку по факту гибели мальчика. Также к делу подключился и Следственный комитет Подмосковья.