Волонтер рассказала о маршруте погибшего в Московской области мальчика

Координатор волонтерского поисково-спасательного отряда «Дубна» Оксана Курчицкая 29 декабря рассказала о маршруте одиннадцатилетнего мальчика, который насмерть замерз в Московской области.

Согласно информации в соцсетях, ребенок по пути в школу 27 декабря якобы сел не на тот автобус, а денег еще на одну поездку у него не было, поэтому он решил пойти пешком.

«Есть информация, что его спрашивали: «Тебе точно здесь выходить?» И мальчик сказал: «Да, точно». И он вышел не там. Мальчик вышел где-то на другом берегу и потом пешком перешел через мост», — сказала Курчицкая в беседе с МИЦ «Известия».

Волонтер добавила, что данная информация проверяется.

О гибели школьника стало известно ранее в среду. Тело ребенка обнаружили на улице Программистов в Дубне. Утром 27 декабря он вышел из дома и должен был отправиться в школу на автобусе, однако до учебного заведения не добрался.