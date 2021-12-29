В Подмосковье насмерть замерз 11-летний мальчик

В Московской области насмерть замерз 11-летний мальчик, тело школьника обнаружили на улице Программистов в Дубне. Об этом в среду, 29 декабря, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что за день до гибели мальчика в интернете появилась информация об исчезновении ребенка. Утром 27 декабря он вышел из дома и должен был отправиться в школу на автобусе, однако до учебного заведения не добрался.

Согласно информации в соцсетях, школьник якобы сел не на тот автобус, а денег еще на одну поездку у него не было, поэтому мальчик решил пойти пешком, уточняет телеканал.

В начале декабря трехлетняя девочка насмерть замерзла в сенях одного из частных жилых домов в городе Сатка Челябинской области.