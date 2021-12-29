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Омбудсмен объяснила задержку в начале поисков мальчика в Дубне

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Поиски мальчика, который насмерть замерз в Дубне, начались не сразу, поскольку его мать подала заявление 27 декабря около 17:20. Об этом в среду, 29 декабря, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Сигнал о том, что пропал ребенок, родители, ОДН (отдел по делам несовершеннолетних. — Ред.) и полиция получили вовремя, сразу после того как было обнаружено, что мальчик не пришел в школу. Другое дело, что волонтеры и все остальные были подключены, как я сейчас понимаю, после заявления мамы. Почему мама подала заявление в 17:20, мы не очень понимаем», — заявила Мишонова в беседе с МИЦ «Известия».

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Она отметила, что у ребенка были особенности развития, однако мать мальчика отказывалась это признавать.

«Мама у нас многодетная, еще в семье четверо. Раньше они попадали в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних, но в данном случае семья не была на учете. Детьми занимался отчим мальчика <...> он первый пришел в школу сразу после того, как получил сообщение, что мальчик не появился на уроках», — рассказала уполномоченный по правам ребенка.

О том, что в Дубне насмерть замерз мальчик, стало известно ранее в этот день. Директор спецшколы «Возможность», в которой обучался ребенок, Валерия Смирнова рассказала, что он вышел из дома и должен был добраться до учебного заведения на автобусе, который перевозит детей, однако сел в общегородской транспорт.

Ксения Напольская, бывший завуч школы, где в первом и втором классах учился мальчик, рассказала, что он с трудом держал ложку, а про ручку и письмо «даже речи не шло». Однако мать школьника после его пропажи заявляла, что у ребенка нет никаких особенностей.

По информации источника «Известий», женщина в 2010 году была осуждена за нанесение побоев. Тогда ей было назначено наказание в виде штрафа в 5 тыс. рублей. При этом спустя пять лет она была осуждена по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

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