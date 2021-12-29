Замерзший насмерть в Подмосковье ученик спецшколы ошибся автобусом

Умерший от холода в подмосковной Дубне 11-летний мальчик с особенностями развития сел не в тот автобус на пути в спецшколу «Возможность». Об этом «Известиям» сообщила директор образовательного учреждения Валерия Смирнова.

По ее словам, ребенок вышел из дома и должен был добраться до учебного заведения на автобусе, который перевозит детей, однако сел в общегородской транспорт.

«Он (автобус. — Ред.) идет по определенному маршруту, родители подводят детей либо сами садятся, а его выпустили просто из дома. Он раньше сел на какую-то другую маршрутку, какая маршрутка подошла, в такую он и сел. Родитель должен был довести ребенка и посадить — никуда бы он не делся. Пускать такого ребенка в свободное плавание — ну это, конечно... Просто выставить его из дома и «иди», — рассказала директор.

Смирнова отметила, что администрация образовательного учреждения сразу забила тревогу, когда выяснилось, что второклассник не появился на занятиях.

«Родителям сообщили — приехал отчим. Ребенка мы не нашли, тут же сообщили в полицию, и он пошел в полицию. Дело в том, что ребенок не приехал в течение первого урока. Но детки особенные — они могут проспать, они могут приболеть. Классный руководитель после урока сразу же написала отцу, как выяснилась данная ситуация, мы тут же сообщили. С мамой мы не общаемся — она категорически отказывается с нами общаться», — объяснила она.

О том, что в Дубне насмерть замерз 11-летний мальчик, стало известно ранее в этот день. Бывший завуч школы Ксения Напольская, где в первом и втором классах учился мальчик, рассказала, что он с трудом держал ложку, а про ручку и письмо «даже речи не шло». Однако мать школьника после его пропажи заявляла, что у ребенка нет никаких особенностей.

По информации источника «Известий», многодетная семья, в которой воспитывался погибший мальчик, состояла на учете. Всего в семье было пятеро детей — три дочери и два сына.