В США рассказали о готовности ФРГ отвернуться от Запада ради СП-2

Германия не готова поддаваться давлению США и других стран Запада в вопросе газопровода «Северный поток – 2», пишет 28 декабря The New York Times.

Автор статьи Мелисса Эдди считает, что новый канцлер Германии Олаф Шольц удивил многих, заняв такую же позицию, как и его предшественница Ангела Меркель, которая указывала на важность экономического проекта для Берлина и всей Европы. Шольц также поддержал проект.

«В правительстве Шольца тоже все непросто. Лидеры «Зеленых» делают заявления в поддержку европейских и американских требований о том, чтобы Германия использовала трубопровод как инструмент давления на президента России Владимира Путина», — отметила автор публикации.

В публикации указано, что заморозка СП-2 ослабит позиции Германии. При этом журналистка считает, что США продолжат активно давить на проект, используя его для внутриполитических игр.

В то же время она напомнила слова президента Федерации немецкой промышленности Зигфрида Руссвурма, призвавшего новое правительство не смешивать бизнес с политикой. Он указывал, что Россия поставляла газ в Германию даже во времена холодной войны.

Ранее в этот день в Федеральном сетевом агентстве (ФСА) Германии заявили об отсутствии изменений в ситуации вокруг сертификации СП-2.

Днем ранее постпред России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов заявил, что вопрос о сроках сертификации газопровода «Северный поток – 2» является политическим, а не техническим.

Также Чижов отметил, что прогноз о сроках сертификации СП-2 делать сложно, при этом у ЕС нет четко выраженной позиции по судьбе проекта. Для России, как отметил Чижов, не имеют принципиального значения сроки сертификации газопровода, так как ресурсы для прокачки газа имеются.

22 декабря министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, ранее выступавшая против проекта, рассказала о том, что они с Шольцем выработали общую позицию по вопросу запуска СП-2, которая заключается в том, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.