В Германии заявили об отсутствии изменений в вопросе сертификации СП-2

В Федеральном сетевом агентстве (ФСА) Германии заявили об отсутствии изменений в ситуации вокруг сертификации газопровода «Северный поток – 2» (СП-2). Об этом 29 декабря сообщили ТАСС в регуляторе.

«Наше сообщение для прессы от 16 ноября по-прежнему является актуальным состоянием [ситуации]», — отметила представитель ведомства.

В ФСА отметили, что от оператора газопровода пока не поступало документов о реорганизации фирмы.

Днем ранее постпред России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов заявил, что вопрос о сроках сертификации газопровода «Северный поток – 2» является политическим, а не техническим.

Также Чижов отметил, что прогноз о сроках сертификации СП-2 делать сложно, при этом у ЕС нет четко выраженной позиции по судьбе проекта. Для России, как отметил Чижов, не имеют принципиального значения сроки сертификации газопровода, так как ресурсы для прокачки газа имеются.

22 декабря министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок рассказала о том, что они с канцлером Германии Олафом Шольцем выработали общую позицию по вопросу запуска СП-2, которая заключается в том, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.