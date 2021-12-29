США наращивают военную активность вблизи границ материкового Китая

США наращивают военную активность вблизи материкового Китая, свидетельствует мониторинг Аналитического центра КНР. Отмечается, что выросли число и интенсивность американских операций в Южно-Китайском море. Военно-воздушные силы США стали чаще проводить воздушную разведку у берегов КНР. Всё больше американских военных кораблей США проходит Тайваньский пролив, передает телеканал «Известия». Многие операции командование флота США проводит под предлогом обеспечения свободы судоходства. Тем самым Вашингтон вынуждает Пекин наращивать обороноспособность страны, подытоживают китайские военные эксперты.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.