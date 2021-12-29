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В Тюменской области отменили COVID-сертификаты в общественных местах

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В Тюменской области отменили COVID-сертификаты в общественных местах. Об этом в среду, 29 декабря, сообщил на своей странице «ВКонтакте» губернатор региона Александр Моор.

«С 30 декабря отменяется применение QR-кодов на входе в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, цирк, объекты спорта, фитнес-центры, аквапарки, спа-комплексы, сауны и термальные источники. Эта норма действует до 20 января», — отметил глава региона.

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По словам губернатора, QR-коды или ПЦР-тесты потребуются тюменцам только при посещении кафе, ресторанов и ночных клубов после 23:00.

«В зависимости от ситуации возможно как дальнейшее смягчение ограничительных мер, так и их ужесточение», — сказал Моор.

Однако губернатор при этом выразил надежду на то, что высокий уровень вакцинации, соблюдение масочного режима, безопасной дистанции и других защитных мер позволит и в дальнейшем снижать число заболевших.

Также он отметил, что уровень вакцинации против коронавируса в регионе составил 80% среди взрослого населения.

27 декабря в Свердловской области отменили QR-коды в общественных местах. Как сказал губернатор региона Евгений Куйвашев, до 15 января 2022 года вход в кафе и рестораны, фитнес-центры, все отдельно стоящие магазины, а также в салоны красоты, бани и сауны, прачечные и химчистки, детские игровые комнаты будет свободным. Не нужно будет предъявлять никаких документов и справок.

По словам главы региона, кинотеатрам разрешат работать со стопроцентной заполняемостью при условии, что у всех посетителей будут ковид-сертификаты.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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