Acura выпустит первый в своей истории электромобиль

Автомобильная компания Acura планирует в 2024 году выпустить кроссовер ADX, который станет первым в истории бренда электромобилем. Об этом 28 декабря сообщает Motor1.

По данным издания, модель будет построена на платформе General Motors Ultium, которая лежит также в основе пикапа GMC Hummer EV и кроссовера Cadillac Lyriq. Ожидается, что на одной зарядке батареи Acura ADX сможет проехать не менее 640 км.

Кроме того, Acura ADX получит комплекс безопасности Sensing, в который входят система экстренного торможения, функция предупреждения о возможном фронтальном столкновении, а также адаптивный круиз-контроль и система контроля полосы движения.

Ожидается, что к 2030 году Acura полностью откажется от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и перейдет на выпуск электрических моделей.

12 ноября сообщалось, что Acura представила прототип возрожденной модели Integra.

Характерными особенностями модели стали пятиугольная решетку радиатора, оптика с семейными изгибами ходовых огней, широкие бамперы и черные 19-дюймовые колесные диски. Интерьер прототипа рассекречен не был.