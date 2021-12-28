Acura выпустит первый в своей истории электромобиль
Автомобильная компания Acura планирует в 2024 году выпустить кроссовер ADX, который станет первым в истории бренда электромобилем. Об этом 28 декабря сообщает Motor1.
По данным издания, модель будет построена на платформе General Motors Ultium, которая лежит также в основе пикапа GMC Hummer EV и кроссовера Cadillac Lyriq. Ожидается, что на одной зарядке батареи Acura ADX сможет проехать не менее 640 км.
Кроме того, Acura ADX получит комплекс безопасности Sensing, в который входят система экстренного торможения, функция предупреждения о возможном фронтальном столкновении, а также адаптивный круиз-контроль и система контроля полосы движения.
Ожидается, что к 2030 году Acura полностью откажется от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и перейдет на выпуск электрических моделей.
12 ноября сообщалось, что Acura представила прототип возрожденной модели Integra.
Характерными особенностями модели стали пятиугольная решетку радиатора, оптика с семейными изгибами ходовых огней, широкие бамперы и черные 19-дюймовые колесные диски. Интерьер прототипа рассекречен не был.