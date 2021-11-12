Acura представила прототип модели Integra
Американская марка Acura представила прототип возрожденной модели Integra. Об этом 11 ноября сообщает Motor1.
Характерными особенностями модели стали пятиугольная решетку радиатора, оптика с семейными изгибами ходовых огней, широкие бамперы и черные 19-дюймовые колесные диски. Интерьер прототипа рассекречен не был.
Новую Acura Integra будут оснащать 1,5-литровым бензиновым турбомотором, отдача которого составит 200 л.с. Коробка передач — шестиступенчатая механическая трансмиссия. Альтернативой может стать вариатор.
29 мая 2020 года сообщалось, что Acura выпустила модель TLX нового поколения, которую в компании назвали самым быстрым седаном в истории марки.
Автомобиль получил двухлитровый турбомотор мощностью 276 л.с., а также 400-сильный двигатель объемом 3 л. Оба силовых агрегата работают совместно с десятиступенчатой автоматической коробкой передач.