Россиянам рассказали о новых правилах выплаты пенсий в 2022 году

Новые правила выплаты пенсии, которые вступят в силу 1 января 2022 года, защитят пенсионеров-банкротов от удержания выплат. Об этом сообщает во вторник, 28 декабря, «Российская газета».

Помимо этого, сотрудники органов служб занятости должны будут сами внести предложения по назначению досрочных пенсий тем россиянам, которые по каким-либо причинам лишились работы и не могут найти новую, при этом им осталось пару лет до пенсионного возраста.

Также автоматически будут назначаться пенсии по инвалидности и социальные доплаты.

Гражданам в возрасте 80 лет и лицам, получающим страховую пенсию по случаю потери кормильца, будет автоматически выбираться вариант пенсионного обеспечения.

Отмечается, что при выезде за пределы сельской местности пенсионеры смогут сохранить «сельскую надбавку» к фиксированной выплате.

С 1 января 2022 Пенсионный фонд России раз в три года будет оповещать мужчин, достигших 45 лет, и женщин, достигших 40 лет, о предполагаемом размере страховой пенсии по старости.

24 декабря в Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, что пенсионеры, которые проживают в селах, могут получить прибавку к выплатам в размере 25% от ее суммы. Получить доплату могут те, кто проработал в сельхозе не менее 30 лет, живет именно в селе или деревне, а также нигде не работает.

Ранее, 23 декабря, в Госдуме предположили, что индексация страховых пенсий в 2022 году на уровень не ниже фактической инфляции потребует дополнительного финансирования в размере 150–200 млрд рублей.

В этот же день на большой декабрьской пресс-конференции президент Владимир Путин вновь заявил, что правительство в 2022 году должно проиндексировать страховые пенсии выше уровня инфляции. Ожидается, что по итогам 2021 года она составит 8%, что вдвое выше целевого показателя, уточнил он.

17 декабря член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что пенсии, зарплату за январь, премии и пособия выплатят россиянам перед Новым годом.

Депутат объяснила, что те россияне, у кого выплата аванса приходится на период с 1 по 10 января, получат зарплату, премии и 13-ю зарплату перед праздниками. Таким же образом будут выплачены пенсии за январь 2022 года.