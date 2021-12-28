Прямой эфир
Общество
Минздрав опубликовал новые рекомендации для лечения пациентов с COVID-19
Мир
Украинский футбольный клуб оштрафовали за интервью игроков на русском языке
Мир
В Японии решили ускорить процесс вакцинации людей старше 65 лет
Общество
В России предложили разрешить использовать маткапитал на дорогостоящее лечение
Общество
На китайско-российской границе застряло более тысячи фур с новогодними подарками
Мир
Израиль атаковал сирийский порт Латакия
Общество
В Минприроды намерены привлечь казаков для охраны лесов
Мир
Американские дипломаты отправятся на Олимпиаду в Пекин для поддержки спортсменов
Общество
Гидрометцентр предрек Москве потепление и оттепель в начале января
Мир
США увеличили число направляющихся в Европу танкеров с газом

Родственник рассказал о погибшем при крушении вертолета Ми-2 в Удмуртии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Денис Альмятов, родственник пилота вертолета Ми-2, который скончался после крушения транспортного средства в Удмуртии, рассказал подробности о жизни погибшего. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает канал РЕН ТВ.

Племянник пилота рассказал, что он c отличием окончил Сызранское авиационное училище, а также был очень дисциплинированным и образованным человеком из порядочной семьи.

«Бе» памяти: почему военный самолет-амфибия потерпел крушение в Турции
Что случилось в горах рядом с городом Адана

«Его уговаривали там остаться инструктором, но он уехал служить, обзавелся семьей (…) Он ушел на пенсию, был военным офицером», — рассказал племянник погибшего.

Родственник пилота отметил, что пока о его смерти знают не все члены семьи, в том числе и мать.

«Такая ситуация еще не осознается до конца. Его мама даже еще не в курсе, насколько я знаю. Я связывался с родственниками. <…> Мы, татары, не делим на двоюродных, троюродных», — добавил Альмятов.

27 декабря вертолет совершил жесткую посадку вблизи Ижевска. По данным Следственного комитета РФ, борт совершал облет нефтепровода. Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации. После падения пилот также смог выйти на связь и сообщить о крушении.

К месту падения вертолета отправились спасатели. Найти Ми-2 было сложно из-за сильного мороза, который осложнял работу спасателей. После обнаружения транспортного средства пилота и пассажира, которые были зажаты в кабине, извлекли и передали медикам.

28 декабря глава республики Александр Бречалов сообщил, что пилот вертолета Ми-2 скончался при осмотре врачами. Информацию об этом позже подтвердили и в республиканском минздраве.

По информации источника «Известий», вертолет попал в вихревой поток. При этом малая высота помогла избежать сильных разрушений.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021