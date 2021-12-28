Родственник рассказал о погибшем при крушении вертолета Ми-2 в Удмуртии

Денис Альмятов, родственник пилота вертолета Ми-2, который скончался после крушения транспортного средства в Удмуртии, рассказал подробности о жизни погибшего. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает канал РЕН ТВ.

Племянник пилота рассказал, что он c отличием окончил Сызранское авиационное училище, а также был очень дисциплинированным и образованным человеком из порядочной семьи.

«Его уговаривали там остаться инструктором, но он уехал служить, обзавелся семьей (…) Он ушел на пенсию, был военным офицером», — рассказал племянник погибшего.

Родственник пилота отметил, что пока о его смерти знают не все члены семьи, в том числе и мать.

«Такая ситуация еще не осознается до конца. Его мама даже еще не в курсе, насколько я знаю. Я связывался с родственниками. <…> Мы, татары, не делим на двоюродных, троюродных», — добавил Альмятов.

27 декабря вертолет совершил жесткую посадку вблизи Ижевска. По данным Следственного комитета РФ, борт совершал облет нефтепровода. Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации. После падения пилот также смог выйти на связь и сообщить о крушении.

К месту падения вертолета отправились спасатели. Найти Ми-2 было сложно из-за сильного мороза, который осложнял работу спасателей. После обнаружения транспортного средства пилота и пассажира, которые были зажаты в кабине, извлекли и передали медикам.

28 декабря глава республики Александр Бречалов сообщил, что пилот вертолета Ми-2 скончался при осмотре врачами. Информацию об этом позже подтвердили и в республиканском минздраве.

По информации источника «Известий», вертолет попал в вихревой поток. При этом малая высота помогла избежать сильных разрушений.