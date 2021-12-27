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Экс-депутат рады Савченко удивила пользователей Сети новым образом

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Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко 27 декабря удивила пользователей Сети новым образом.

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На фотографиях, опубликованных в Facebook, экс-депутат запечатлена в двух нарядах — в бирюзовом платье и темно-синем. Ей также сделали макияж и укладку.

Савченко пояснила, что мероприятие, кадры с которого она выложила в соцсеть, для нее организовал телеканал «2+2».

«Это разовая новогодняя легкая акция. Я не думаю, что каждый день так выглядеть — это очень удобно. Но хотя бы раз женщина должна побаловать себя какой-то фотосессией, каким-то салоном. А так — все к войне готовятся, женщин в армию призывают. Придет время, будем все стрелять», — заявила она в беседе с изданием «Страна.ua», комментируя приказ минобороны Украины о воинском учете для женщин.

17 декабря вступил в силу приказ, утверждающий перечень отраслей и профессий, по которым работающие на Украине женщины должны быть поставлены на воинский учет и находиться на нем. Список содержит 35 профессиональных направлений, каждое из которых, по сути, представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности.

26 декабря сообщалось, что в стране поставят женщин, в том числе беременных и имеющих малолетних детей, на воинский учет, если они обладают одной из определенных специальностей. Отмечалось, что, как и в случае с мужчинами, для женщин будут учитываться состояние здоровья и семейные обстоятельства. Уточнялось, что в принудительном порядке призвать женщин на службу смогут только в военное время.

В тот же день главнокомандующий вооруженными силами страны Валерий Залужный пояснил, что украинки будут уходить на военные сборы по желанию, а процедуру постановки на учет планируют сделать дистанционной.

23 декабря на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция с требованием отменить приказ минобороны страны, согласно которому на воинский учет будут поставлены сотни тысяч женщин. 27 декабря обращение набрало необходимое для рассмотрения президентом страны число голосов.

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