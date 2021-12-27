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Энергопуск второго блока БелАЭС запланировали на I квартал 2022 года

В Белоруссии заявили, что энергопуск 2-го блока БелАЭС запланирован на I квартал 2022 года
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Энергопуск второго блока Белорусской АЭС запланирован в I квартале 2022 года. Об этом сообщил в понедельник, 27 декабря, в эфире телеканала СТВ заместитель главного инженера по подготовке персонала БелАЭС Владимир Горин.

Он уточнил, что на сегодняшний день загружены все 163 тепловыделяющие сборки в реактор второго блока. Теперь стоит задача его собрать, заполнить необходимыми технологическими растворами и провести комплекс необходимых работ.

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В частности, как указал Горин, речь идет о физических экспериментах для следующего этапа — энергопуска, который состоится в I квартале 2022 года.

Ранее, 20 декабря, глава минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич заявил, что готовность второго энергоблока БелАЭС составляет 95%.

До этого, 26 ноября, был подписан акт о готовности к эксплуатации комплекса сооружений физзащиты второго блока БелАЭС. Так, второй энергоблок атомной станции будет взят под охрану Внутренними войсками МВД Белоруссии. В минэнерго подчеркнули, что это является обязательным условием для подготовки блока к этапу «Физический пуск».

19 ноября первый энергоблок Белорусской АЭС вновь был включен в сеть после отключения, которое произошло 17 ноября. Как уточнили в минэнерго, это связано с действием автоматики. При этом радиационный фон на станции и в зоне наблюдения после отключения оставался в норме.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце рядом с границей Литвы. Это российский проект поколения III+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.

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