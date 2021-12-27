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Кинологи назвали опасности для собак в новогоднюю ночь

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Владельцам собак важно помнить, что в новогоднюю ночь питомцы могут пострадать из-за травм, полученных при игре с украшениями, а также при употреблении продуктов, которые противопоказаны для животных. Об этом говорится в пресс-релизе Российской кинологической федерации, поступившем «Известиям» в понедельник, 27 декабря.

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«Хочется еще раз напомнить всем собаководам: не гуляйте с собакой в новогоднюю ночь, не оставляйте ваш праздничный стол без присмотра, тщательно выбирайте новогодние украшения. Дело в том, что порой в суете мы забываем о наших питомцах, которые очень нуждаются в безопасности в этот период. Чтобы не омрачать праздник, позаботьтесь о безопасности любимцев заранее», — рассказал президент федерации Владимир Голубев.

Как отметил глава федерации, в ночь на 1 января лучше не выходить на улицу с питомцем, ведь грохот взрывающейся пиротехники пугает животных. Вдобавок в новогоднюю ночь регулярно фиксируется максимальное количество побегов собак. Специалист советует погулять с собакой заранее, а в вечерние часы остаться дома.

Ни один хозяин собаки не в силах предугадать, насколько сильно будет испугано животное, если рядом будут взрываться фейерверки. По этой причине последствия такого инцидента непредсказуемы, подчеркнул эксперт.

Кроме того, предотвратить побег питомца поможет плотно сидящий ошейник, сказал Голубев. Вдобавок следует надеть на животное «адресник», содержащий контактные данные владельца.

Угощения с новогоднего стола — также серьезный повод для беспокойства, заявил эксперт. У животного могут возникнуть серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом. Жирная, острая, жареная и копченая пища может быть токсичной и опасной для собаки.

Также нельзя кормить питомца шоколадом и фруктами, собака не в состоянии их переварить. Виноград, изюм также противопоказаны для собак, так как они могут стать причиной развития острой почечной недостаточности.

Трубчатые кости стоит исключить, уточнил Голубев, добавив, что их мелкие осколки могут прорезать стенки кишечника животного.

Если хозяин стремится обезопасить собаку в Новый год, то лучше всего отказаться от электрических гирлянд, мишуры, а также стеклянных игрушек. Например, при игре животного с гирляндой может случиться поражение электрическим током, добавил Голубев.

Ранее, 23 декабря, эксперты, опрошенные «МК–Иваново», рассказали, что новогодняя елка и гирлянда могут стать источником опасности для собаки. Кроме того, возможно возгорание, если собака опрокинет свечу или сможет открыть духовой шкаф.

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