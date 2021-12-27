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Лавров оценил вероятность введения «небывалых» санкций против России

Лавров усомнился в реализации угрозы «небывалых» санкций в отношении России
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Глава МИД России Сергей Лавров не верит в реализацию сценариев, при которых против страны введут небывалые санкции. Об этом он заявил в понедельник, 27 декабря, в интервью YouTube-каналу «Соловьев LIVE».

«Убежден, что даже если этот фантастический для меня сценарий материализуется в той или иной степени, — что он на сто процентов материализуется, я не верю, — но в той или иной степени смею вас заверить: мы найдем ответ», — отметил Лавров.

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Вместе с тем Лавров обратил внимание на то, что Россия не намерена унижаться и просить Запад о снятии незаконных односторонних санкций. Он также выразил надежду на благоразумие западных политиков.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на угрозы вице-президента США Камалы Харрис о возможных санкциях в отношении России добавил, что до нее их уже несколько раз обещал американский лидер Джо Байден.

Свое заявление о возможных небывалых санкциях против Москвы Харрис сделала накануне. Она пояснила, что Вашингтон координирует свою позицию с союзниками, напрямую доводя до сведения Москвы, что «не следует посягать на суверенитет Украины».

25 декабря председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз (ЕС) уже подготовил санкции против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины. В тот же день Песков отметил, что Россия никогда не нападала ни на кого первой.

Однако 26 декабря экс-спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер призвал Соединенные Штаты и западные страны-союзники ввести новые санкции против России. По его словам, это поможет предотвратить «агрессию» на Украине.

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