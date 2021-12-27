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Адвокат оценил вынесенный историку Дмитриеву приговор

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Виктор Ануфриев, адвокат историка Юрия Дмитриева, прокомментировал приговор, вынесенный его подзащитному 27 декабря.

Суд ужесточил Дмитриеву наказание и приговорил его к 15 годам лишения свободы.

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Почему историка Дмитриева снова обвинили в насилии над приемной дочерью

Адвокат назвал вердикт неоправданным, отметив, что предвидел подобной исход дела.

«Естественно, приговор будет обжалован в те инстанции, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законом», — заявил Ануфриев журналистам.

Ранее в этот день Петрозаводский городской суд признал Дмитриева виновным в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и незаконном хранении части оружия. Его приговорили по совокупности с ранее совершенным преступлением к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, добавляет «Газета.Ru».

В 2016 году Дмитриева судили по статье об изготовлении детской порнографии. Его обвинили в том, что он фотографировал свою приемную дочь для изготовления порнографических материалов. Историк указывал, что фотографии он делал для того, чтобы контролировать состояние здоровья ребенка.

В апреле 2018 суд Петрозаводска оправдал Дмитриева, назначив ему при этом условное наказание по статье о незаконном хранении оружия.

После дело отправили на пересмотр. Осенью 2020 года Верховный суд Карелии приговорил его к 13 годам лишения свободы по статье о сексуальном насилии над ребенком. Историк пытался обжаловать 13-летний приговор, но он был оставлен в силе, Верховный суд отказался принимать жалобу для рассмотрения по существу.

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