Матвиенко назвала циничными претензии ЕС к России из-за импортозамещения

Планы Евросоюза требовать от России компенсацию за импортозамещение — это беспредельно циничная политика. Об этом в понедельник, 27 декабря, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Это название «апофеоз беспочвенности» очень применимо к тому, о чем вы сказали. Беспредельно циничная политика: сначала ЕС ввел санкции в отношении России. И что они ожидали? Что мы будем просто с этим мириться?» — сказала она в ходе пресс-конференции.

Также Матвиенко добавила, что Россия продолжит развивать у себя импортозамещение для стабильного состояния экономики.

Прежде чем принимать политически необоснованные решения о незаконных санкциях, Западу нужно было подумать о последствиях, подчеркнула она.

«Мы предоставили свой рынок для своих производителей продуктов питания, и тем самым это влияет позитивно на рост экономики и на самообеспеченность. Мы защищены от того, что завтра еще по надуманным каким-то причинам кто-то примет какие-то санкции», — указала Матвиенко.

25 декабря сообщалось, что ЕС обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО), предъявив России претензии на €290 млрд. На такую сумму, как утверждают в Европе, Россия «дискриминировала» европейские товары политикой импортозамещения.

При этом в Минэкономразвития назвали информацию о требовании ЕС €290 млрд от России недостоверной. Там пояснили, что требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер РФ, которые ЕС считает нарушающими правила ВТО. В €290 млрд ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб. Отмечается, что правила ВТО не предполагают выплат «каких-либо компенсаций».

26 декабря член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев выразил мнение, что, выдвигая требование, ЕС пытается переложить на РФ ответственность за пострадавшие от санкций европейские компании.

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в свою очередь заявил, что у ЕС нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба, поскольку программа импортозамещения стала ответом на введенные против РФ санкции.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркнула, что иск Евросоюза за импортозамещение продемонстрировал цену «глупости» политических элит европейских стран, которую они назначили себе сами.

РФ расширила программы по импортозамещению с 2015 года. В июне во время прямой линии российский президент Владимир Путин заявил, что экономический суверенитет страны повышается, несмотря на санкции Запада, а ограничения лишь усилили программы по импортозамещению.