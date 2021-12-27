Захарова назвала глупостью иск ЕС к России на €290 млрд

Иск Евросоюза (ЕС) к России на €290 млрд за импортозамещение продемонстрировал цену «глупости» политических элит европейских стран, которую они назначили себе сами. Об этом 26 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Глупость, потому что импортозамещение стало ответом на санкции ЕС против России. Брюссель долго рассказывал, что нашу страну «жестко наказали». Что там «жестко» — садомазохистски», — написала она в своем Telegram-канале.

Захарова заявила также о «несамостоятельности» политических элит ЕС, приведя в пример речь произнесенную в 2014 году Джо Байденом, который тогда занимал должность вице-президента США, в Гарвардском университете. Байден, отмечает представитель российского МИДа, заявил, что страны Европы не были готовы и не хотели вводить санкции против Москвы на фоне событий на Украине, однако действующему тогда президенту Соединенных Штатов Бараку Обаме «пришлось поставить Европу в трудное положение и заставить её действовать против России, несмотря на риск экономического ущерба для себя».

Байден подчеркнул, что это давление было обусловлено «стремлением Америки нанести российской экономике как можно больший урон». Именно усилия Белого дома позволили США и ЕС объединиться, правда, пишет Захарова, он не добавил, «сколько Брюссель за это заплатит».

25 декабря ЕС обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО), предъявив России претензии на €290 млрд. На такую сумму, как утверждают в Европе, Россия «дискриминировала» европейские товары политикой импортозамещения.

При этом в Минэкономразвития назвали информацию о требовании ЕС €290 млрд от России недостоверной. Там пояснили, что требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер РФ, которые ЕС считает нарушающими правила ВТО. В €290 млрд ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб. Отмечается, что правила ВТО не предполагают выплат «каких-либо компенсаций».

26 декабря член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев выразил мнение, что, выдвигая требование, ЕС пытаются переложить на РФ ответственность за пострадавшие от санкций европейские компании.

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков, в свою очередь, заявил, что у ЕС нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба, поскольку программа импортозамещения стала ответом на введенные против РФ санкции.

РФ расширила программы по импортозамещению с 2015 года. В июне во время прямой линии российский президент Владимир Путин заявил, что экономический суверенитет страны повышается, несмотря на санкции Запада, а ограничения лишь усилили программы по импортозамещению.