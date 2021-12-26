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В Минэкономразвития назвали недостоверными данные о требовании ЕС €290 млрд от России

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В Минэкономразвития РФ прокомментировали «Известиям» данные о требовании ЕС €290 млрд от России. В министерстве отметили, что данная информация не является достоверной.

За нормы ВТО: Евросоюз потребовал от России €290 млрд
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«Информация о том, что ЕС «требует от России €290 млрд» в рамках спора, не является достоверной. Требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер Российской Федерации, которые ЕС считает нарушающими правила ВТО. В €290 млрд ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правила ВТО не предполагают выплат «каких-либо компенсаций».

«В рамках ранее проведенных с ЕС консультаций Россия представила Евросоюзу подробные разъяснения относительно полного соответствия указанных мер обязательствам России в рамках ВТО. Будем защищать наши правила закупок в рамках соответствующих судебных процедур», — добавили в пресс-службе Минэкономразвития.

Также данную информацию «Известиям» прокомментировал федеральный чиновник, принимающий участие в формировании переговорной позиции России в ВТО.

«На очередном заседании органа Всемирной торговой организации по разрешению споров (ОРС) Европейский союз повторно запросил учреждение третейской группы в рамках спора «Российская Федерация — некоторые меры в отношении отечественных и иностранных товаров». В соответствии с правилами ВТО соответствующий повторный запрос утверждается автоматически. Это ведет к учреждению третейской группы, которая будет рассматривать данную претензию ЕС. В дальнейшем в соответствии с обычной в ВТО процедурой стороны спора сформируют состав такой третейской группы и правила ее работы», — отметил он.

25 декабря сообщалось, что ЕС обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО), предъявив России претензии на €290 млрд. Отмечалось, что на такую сумму Россия «дискриминировала» европейские товары политикой импортозамещения.

26 декабря член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что у ЕС нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба, поскольку программа импортозамещения стала ответом на введенные против РФ санкции.

19 ноября сообщалось, что Евросоюз оспаривает несколько российских мер, принимаемых в рамках программы импортозамещения. 26 июля ЕС подал в ВТО иск против России в связи с мерами, которые, по мнению альянса, запрещают его компаниям продавать товары российским государственным предприятиям.

РФ расширила программы по импортозамещению с 2015 года. В июне во время прямой линии российский президент Владимир Путин заявил, что экономический суверенитет страны повышается, несмотря на санкции Запада, а ограничения лишь усилили программы по импортозамещению.

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