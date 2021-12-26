Прямой эфир
Спорт
Валиева, Трусова и Щербакова вошли в состав сборной РФ по фигурному катанию
Общество
Синоптики пообещали москвичам метель
Общество
Более 160 тыс. иностранцев с начала года запретили въезд в Россию
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на трассе «Дон» в Ростовской области
Общество
Женщину обманули почти на 50 тыс. рублей при покупке билетов в Большой театр
Мир
Нобелевский лауреат из ЮАР Десмонд Туту умер в 90 лет
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с 15 автомобилями в Башкирии
Общество
За минувшие сутки в России выявили 23 721 случай COVID-19
Происшествия
Семь человек доставили в полицию после драки на северо-западе Москвы
Мир
Путин заявил, что ответ на расширение НАТО может быть «самым разным»

В СФ указали на отсутствие у ЕС прав требовать компенсаций за импортозамещение

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У ЕС нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба, поскольку программа импортозамещения стала ответом на введенные против РФ санкции. Об этом в воскресенье, 26 декабря, заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

За нормы ВТО: Евросоюз потребовал от России €290 млрд
Придется ли платить?

«У Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба. Если они в рамках политики санкций отказались поставлять нам продукцию, мы вправе производить ее сами», — сказал он «РИА Новости».

Сенатор отметил, что Запад сперва должен выплатить России около триллиона долларов за «те потери, которые мы понесли из-за санкций».

Ранее, 25 декабря, ЕС обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО), предъявив России претензии на €290 млрд. На такую сумму, как утверждают в Европе, Россия «дискриминировала» европейские товары политикой импортозамещения.

Еврокомиссия осталась недовольна «дискриминационной оценкой» и национальными квотами заявок на госзакупки. Также в заявлении отмечалось необходимость получения предварительных разрешений российскими компаниями, которые хотят закупить продукцию машиностроения за рубежом, в то время как при закупке отечественной продукции подобные документы не требуются.

Ранее, 22 декабря, офис торгового представителя США (USTR) опубликовал доклад, в котором говорится о якобы выявленных нарушениях со стороны России правил ВТО. Ведомство упрекнуло РФ в якобы расширении государственного контроля над экономикой. Власти Соединенных Штатов также выразили обеспокоенность тем, что «Россия продолжает принимать и реализовывать меры по локализации, чтобы предоставлять льготы как товарам, так и услугам отечественного производства».

В свою очередь, зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов в беседе с «Известиями» назвал заявления США верхом лицемерия. Он подчеркнул, что именно Штаты первыми ввели санкции и нарушили нормы ВТО. Сенатор заявил, что в настоящее время Россия лишь отвечает на их нападки.

19 ноября сообщалось, что Евросоюз оспаривает несколько российских мер, принимаемых в рамках программы импортозамещения. 26 июля ЕС подал в ВТО иск против России в связи с мерами, которые, по мнению альянса, запрещают его компаниям продавать товары российским государственным предприятиям.

РФ расширила программы по импортозамещению с 2015 года. В июне во время прямой линии российский президент Владимир Путин заявил, что экономический суверенитет страны повышается, несмотря на санкции Запада, а ограничения лишь усилили программы по импортозамещению.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021