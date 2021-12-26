В СФ указали на отсутствие у ЕС прав требовать компенсаций за импортозамещение

У ЕС нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба, поскольку программа импортозамещения стала ответом на введенные против РФ санкции. Об этом в воскресенье, 26 декабря, заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

«У Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба. Если они в рамках политики санкций отказались поставлять нам продукцию, мы вправе производить ее сами», — сказал он «РИА Новости».

Сенатор отметил, что Запад сперва должен выплатить России около триллиона долларов за «те потери, которые мы понесли из-за санкций».

Ранее, 25 декабря, ЕС обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО), предъявив России претензии на €290 млрд. На такую сумму, как утверждают в Европе, Россия «дискриминировала» европейские товары политикой импортозамещения.

Еврокомиссия осталась недовольна «дискриминационной оценкой» и национальными квотами заявок на госзакупки. Также в заявлении отмечалось необходимость получения предварительных разрешений российскими компаниями, которые хотят закупить продукцию машиностроения за рубежом, в то время как при закупке отечественной продукции подобные документы не требуются.

Ранее, 22 декабря, офис торгового представителя США (USTR) опубликовал доклад, в котором говорится о якобы выявленных нарушениях со стороны России правил ВТО. Ведомство упрекнуло РФ в якобы расширении государственного контроля над экономикой. Власти Соединенных Штатов также выразили обеспокоенность тем, что «Россия продолжает принимать и реализовывать меры по локализации, чтобы предоставлять льготы как товарам, так и услугам отечественного производства».

В свою очередь, зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов в беседе с «Известиями» назвал заявления США верхом лицемерия. Он подчеркнул, что именно Штаты первыми ввели санкции и нарушили нормы ВТО. Сенатор заявил, что в настоящее время Россия лишь отвечает на их нападки.

19 ноября сообщалось, что Евросоюз оспаривает несколько российских мер, принимаемых в рамках программы импортозамещения. 26 июля ЕС подал в ВТО иск против России в связи с мерами, которые, по мнению альянса, запрещают его компаниям продавать товары российским государственным предприятиям.

РФ расширила программы по импортозамещению с 2015 года. В июне во время прямой линии российский президент Владимир Путин заявил, что экономический суверенитет страны повышается, несмотря на санкции Запада, а ограничения лишь усилили программы по импортозамещению.