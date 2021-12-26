Прямой эфир
Происшествия
В Нижегородской области 11 человек пострадали из-за ультрафиолетовой лампы
Общество
Глава СПЧ заявил о готовности обсудить обучение девятилетней студентки МГУ
Общество
Следствие попросит об изменении меры пресечения Хованскому
Мир
Чешский аналитик Штефец заявил о праве России дать отпор Западу
Армия
В Кремле назвали пуск ракеты «Циркон» серьезной нотой для Запада
Мир
Украинцы попросили Зеленского отменить приказ о воинском учете женщин
Мир
Альянс подтвердил предложение провести заседание совета Россия — НАТО 12 января
Мир
The Independent заявила о родстве мировоззрения россиян и украинцев
Общество
Во Владивостоке заявили об отсутствии угрозы разрушения моста из-за трещины
Мир
Песков объяснил эмоциональность Путина на пресс-конференции угрозой безопасности РФ

В ГД оценили требование ЕС к России на €290 млрд за импортозамещение

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев 26 декабря прокомментировал требование Евросоюза (ЕС) к России на €290 млрд за импортозамещение.

За нормы ВТО: Евросоюз потребовал от России €290 млрд
Придется ли платить?

По его мнению, таким образом западные партнеры пытаются переложить на РФ ответственность за пострадавшие от санкций европейские компании. Но политик уверен, что сделать этого не получится — «так просто в большой глобальной экономике не бывает».

«Европейский союз, его политическая платформа, парламент и другие структуры находятся сегодня под давлением европейских компаний, как крупных, так и не очень, которые реально страдают от политики самого ЕС, в первую очередь от введения когда-то санкций против РФ в нарушение всех норм политических и экономических», — сказал Шхагошев в беседе с «РИА Новости».

Парламентарий назвал требование ЕС «бездумным», а сумму в €290 млрд «выдуманной».

«В ЕС пошли на такой абсолютно бездумный шаг… выдуманные цифры в €290 млрд даже расчетов определенных нет. Они действительно находятся под очень серьезным давлением. Они перед порогом стоят в принятии реальных мер, чтобы сохраниться как серьезная политическая платформа, иначе это сподвигнет их к серьезным политическим реформам. За что боролись, на то и напоролись», — заключил Шхагошев.

25 декабря ЕС обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО), предъявив России претензии на €290 млрд. На такую сумму, как утверждают в Европе, Россия «дискриминировала» европейские товары политикой импортозамещения.

Еврокомиссия осталась недовольна «дискриминационной оценкой» и национальными квотами заявок на госзакупки. Также в заявлении отмечалось необходимость получения предварительных разрешений российскими компаниями, которые хотят закупить продукцию машиностроения за рубежом, в то время как при закупке отечественной продукции подобные документы не требуются.

26 декабря член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что у ЕС нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба, поскольку программа импортозамещения стала ответом на введенные против РФ санкции.

19 ноября сообщалось, что Евросоюз оспаривает несколько российских мер, принимаемых в рамках программы импортозамещения. 26 июля ЕС подал в ВТО иск против России в связи с мерами, которые, по мнению альянса, запрещают его компаниям продавать товары российским государственным предприятиям.

РФ расширила программы по импортозамещению с 2015 года. В июне во время прямой линии российский президент Владимир Путин заявил, что экономический суверенитет страны повышается, несмотря на санкции Запада, а ограничения лишь усилили программы по импортозамещению.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021