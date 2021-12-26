В ГД оценили требование ЕС к России на €290 млрд за импортозамещение

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев 26 декабря прокомментировал требование Евросоюза (ЕС) к России на €290 млрд за импортозамещение.

По его мнению, таким образом западные партнеры пытаются переложить на РФ ответственность за пострадавшие от санкций европейские компании. Но политик уверен, что сделать этого не получится — «так просто в большой глобальной экономике не бывает».

«Европейский союз, его политическая платформа, парламент и другие структуры находятся сегодня под давлением европейских компаний, как крупных, так и не очень, которые реально страдают от политики самого ЕС, в первую очередь от введения когда-то санкций против РФ в нарушение всех норм политических и экономических», — сказал Шхагошев в беседе с «РИА Новости».

Парламентарий назвал требование ЕС «бездумным», а сумму в €290 млрд «выдуманной».

«В ЕС пошли на такой абсолютно бездумный шаг… выдуманные цифры в €290 млрд даже расчетов определенных нет. Они действительно находятся под очень серьезным давлением. Они перед порогом стоят в принятии реальных мер, чтобы сохраниться как серьезная политическая платформа, иначе это сподвигнет их к серьезным политическим реформам. За что боролись, на то и напоролись», — заключил Шхагошев.

25 декабря ЕС обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО), предъявив России претензии на €290 млрд. На такую сумму, как утверждают в Европе, Россия «дискриминировала» европейские товары политикой импортозамещения.

Еврокомиссия осталась недовольна «дискриминационной оценкой» и национальными квотами заявок на госзакупки. Также в заявлении отмечалось необходимость получения предварительных разрешений российскими компаниями, которые хотят закупить продукцию машиностроения за рубежом, в то время как при закупке отечественной продукции подобные документы не требуются.

26 декабря член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что у ЕС нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба, поскольку программа импортозамещения стала ответом на введенные против РФ санкции.

19 ноября сообщалось, что Евросоюз оспаривает несколько российских мер, принимаемых в рамках программы импортозамещения. 26 июля ЕС подал в ВТО иск против России в связи с мерами, которые, по мнению альянса, запрещают его компаниям продавать товары российским государственным предприятиям.

РФ расширила программы по импортозамещению с 2015 года. В июне во время прямой линии российский президент Владимир Путин заявил, что экономический суверенитет страны повышается, несмотря на санкции Запада, а ограничения лишь усилили программы по импортозамещению.