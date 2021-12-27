Очевидцы сообщили о пожаре в общежитии МАДИ в Москве
Пожар произошел в общежитии Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). Об этом «Известиям» 27 декабря сообщили очевидцы.
По их словам, возгорание возникло в здании в Кочновском проезде. Из окон общежития валил густой дым. Пожар произошел в одной из комнат, площадь возгорания составила 3 кв. м. Горели личные вещи и мебель жильцов. Огонь был потушен, пострадавших нет. Эвакуировано более 250 человек.
Официального подтверждения информации о произошедшем пока не поступало.
Ранее, 10 ноября, общежитие загорелось в городе Копейске Челябинской области на улице Победы. В региональном управлении МЧС «Известиям» сообщили, что в результате инцидента погибших и пострадавших нет.
До этого, 28 сентября, более 370 человек эвакуировали из девятиэтажного здания общежития Ярославского государственного технического университета из-за возгорания на втором этаже здания. Пожар удалось потушить, пострадавших нет.