Юрист рассказала о наказании за «читерство» в гейминг-индустрии

За действия, благодаря которым игроки не правомерно получают преимущества в онлайн-играх, грозит блокировка аккаунта или даже ограничение свободы. Об рассказала в воскресенье, 26 декабря, доктор юридических наук, профессор юридического факультета МГУ Юлия Харитонова.

Эксперт обратила внимание на то, что игра как спортивная платформа является интеллектуальной собственностью и принадлежит корпорации-разработчику, таким образом, изменение структуры кода является правонарушением.

«Лицензионные соглашения крупных издателей игр запрещают изменять, подвергать анализу, разбирать на составляющие, извлекать программный код, прочим образом модифицировать программные материалы», — отметила она.

По словам Харитоновой, в юридической практике понятия «читерство» не существует, однако в качестве противодействия ему в некоторых случаях происходит блокировка аккаунтов игроков.

Также, сообщила эксперт, в российской и в зарубежной судебной практике компании-издатели предъявляют исковые требования по возмещению ущерба, который возникает в игре.

Харитонова подчеркнула, что всё чаще в этой связи появляются уголовные дела, в особенности, по ч. 2 ст. 273 УК РФ («Создание, распространение, использование компьютерных программ, заведомо предназначенной для уничтожения, блокирования, копирования компьютерной информации»).

Такие преступления наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, принудительными работами на срок до четырех лет, либо предусмотрено лишение свободы со штрафом в размере 200 тыс. рублей.

По мнению эксперта, в дальнейшем количество дел в отношении геймеров-нарушителей будет расти. Это связано с улучшенными техническими возможностями у правоохранительных органов и с расширением экспертизы, которая осуществляется по инициативе издателей игр.

25 декабря стало известно, что уроженец Екатеринбурга Андрей Кирсанов обманул World of Tanks на 670 млн рублей. Россиянин за несколько лет продал тысячи пакетов с ботами и чит-программами, которые позволили пользователям получать преимущества перед игроками.

Уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»), было возбуждено весной 2021 года. Пострадавшей стороной была признана белорусская компания Wargaming, которая является разработчиком игр, в том числе World of Tanks и World of Warships.

Кирсанов признал вину и раскаялся, однако на первом же заседании отказался от первоначальных показаний, поэтому теперь дело будет разбираться не в особом порядке, а в общем.