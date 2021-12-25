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Россиянин обманул World of Tanks на 670 млн рублей

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Уроженец Екатеринбурга Андрей Кирсанов обманул World of Tanks на 670 млн рублей. Об этом 25 декабря сообщает «Коммерсантъ».

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Россиянин за несколько лет продал тысячи пакетов с ботами и чит-программами, которые позволили пользователям получать преимущества перед игроками.

Уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ») было возбуждено весной 2021 года. Пострадавшей стороной была признана белорусская компания Wargaming, которая является разработчиком игр, в том числе World of Tanks и World of Warships. В компании пояснили, что часть пользователей теряют интерес к игре, в частности, из-за того, что соперники пользуются вредоносными программами. В прошлом году в World of Tanks было исключено из игры более 10 тыс. ботов.

Кирсанов признал вину и раскаялся, однако на первом же заседании отказался от первоначальных показаний, поэтому теперь дело будет разбираться не в особом порядке, а в общем. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Отмечается, что ранее в России не привлекали к ответственности за несанкционированное вмешательство в игровую индустрию.

Уголовное дело рассматривает Черемушкинский суд Москвы.

Ранее, 30 сентября, геймеры со всего мира признали God of War (GoW) 2018 года, созданную эксклюзивно для платформы PlayStation, лучшей игрой всех времен. Голосование проходило в шесть этапов, собрав в общей сложности 26,1 млн голосов. Так, God of War прошла все уровни, опередив при этом такие популярные игры, как StarCraft, Portal 2, The Elder Scrolls V: Skyrim, The Witcher 3: Wild Hunt и Grand Theft Auto: San Andreas. Уточняется, что в финале опроса GoW обошел GTA 5 с соотношением голосов 60 на 40.

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