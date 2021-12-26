Хоккеисты «Тампы» Василевский и Сергачёв включены в COVID-протокол НХЛ

Сразу несколько игроков хоккейного клуба «Тампы-Бэй Лайтнинг» попали в COVID-протокол Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил в воскресенье, 26 декабря, журналист Брайан Бернс на своей странице в Twitter.

По его словам, в протокол лиги вошли, в частности, россияне: вратарь «Тампы» Андрей Василевский и защитник клуба Михаил Сергачёв, уточняет «Спорт-Экспресс».

Также в список включены французский нападающий Пьер-Эдуар Белльмар, вратарь Брайан Эллиотт и помощник тренера Роб Зеттлер.

Ранее в COVID-протокол НХЛ попал тренер клуба Джон Купер.

27-летний Василевский в нынешнем сезоне провел 24 игры, в которых его команда одержала 17 побед. Российский вратарь отразил 92,8% бросков по своим воротам.

Сергачёву 23 года, он провел 28 встреч в НХЛ, в которых набрал 14 очков (два гола + 12 результативных передач). В составе «Тампы-Бэй» россияне стали двукратными обладателями Кубка Стэнли.

Включение в протокол может быть связано с рядом причин — от положительного теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

25 декабря стало известно, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) возобновит матчи регулярного чемпионата на день позже запланированного — 28 декабря. В лиге решение о переносе игр объяснили необходимостью «проанализировать результаты полномасштабного тестирования» хоккеистов на коронавирус и оценить готовность клубов к матчам.

Кроме того, до этого НХЛ решила на день раньше — с 22 декабря — приостановить сезон перед рождественскими праздниками из-за того, что в командах резко возросло число заболевших коронавирусом.

На следующий день Национальная хоккейная лига объявила о решении не участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Это решение также связано со вспышкой COVID-19 в командах.

В COVID-протоколе НХЛ в настоящий момент находится более 100 хоккеистов.