НХЛ отменила все матчи регулярного чемпионата до 28 декабря

Национальная хоккейная лига (НХЛ) возобновит матчи регулярного чемпионата на день позже запланированного — 28 декабря. Об этом сообщается на сайте лиги 24 декабря.

«После рождественского перерыва матчи регулярного чемпионата начнутся не ранее вторника, 28 декабря (утро 29 декабря мск)», — сказано в тексте.

Изначально планировалось, что НХЛ возобновит матчи 27 декабря (утром 28 декабря мск).

В лиге решение о переносе игр объяснили необходимостью «проанализировать результаты полномасштабного тестирования» хоккеистов на коронавирус и оценить готовность клубов к матчам.

При этом к тренировкам команды приступят уже на следующий день после Рождества — 26 декабря, пишет «Спорт-Экспресс».

21 декабря стало известно, что НХЛ решила на день раньше —с 22 декабря — приостановить сезон перед рождественскими праздниками из-за того, что в командах резко возросло число заболевших коронавирусом.

На следующий день Национальная хоккейная лига объявила о решении не участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Это решение также связано со вспышкой COVID-19 в командах.

До этого НХЛ перенесла в общей сложности 27 матчей регулярного чемпионата из-за массовых положительных тестов на коронаврирс в лиге. На карантине в настоящий момент находятся более 100 хоккеистов.