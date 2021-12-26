Аршавин прокомментировал сообщения о возможном уходе Дзюбы из «Зенита»

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал сообщения о возможном уходе Артема Дзюбы из команды.

В интервью «Спорт-Экспресс» Аршавин отметил, что нападающей уже находится в том возрасте, «когда понимание, что ты должен приносить пользу команде в любом качестве и в любой роли, должно появляться». По его словам, окончательное решение по Дзюбе и другим футболистам «Зенита» которые могут покинуть клуб, еще не принято.

«А станет ли эта потеря безболезненной, зависит от того, кого клуб возьмет на замену. И как новички впишутся в игру», — пояснил он.

В текущем сезоне Дзюба провел 24 матча за сине-бело-голубых, забил 10 голов и сделал 9 результативных передач. Его контракт с «Зенитом» действует до конца июня 2022-го.

Накануне в «Зените» опровергли информацию о переговорах с казанским «Рубином» по трансферу форварда Артема Дзюбы. В беседе с ТАСС гендиректор петербургской команды Александр Медведев заявил, что сообщение о переговорах — это неправда.

«Скажу больше — это бред сивой кобылы», — сказал Медведев.

Новость дополняется