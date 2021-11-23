Зенитное орудие: поможет ли Дзюба своему клубу разгромить «Мальмё»

За два тура до конца группового этапа «Зенит» получил отличные шансы на продолжение еврокубковой кампании весной — впервые за три года. Чтобы обеспечить себе третье место в группе, сине-бело-голубым достаточно сыграть вничью с «Мальмё». Можно даже проиграть не крупнее чем с разницей в четыре мяча — и всё равно питерцы в турнирной таблице будут выше шведов. В «Зените» же наверняка задумываются о большем. Команда Сергея Семака еще сохраняет возможность выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого ей нужно выиграть в Швеции, и желательно как можно крупнее. Ну а в параллельном матче «Ювентус» должен победить в Лондоне «Челси».

В круге первом

Команда Сергея Семака впервые за три года может пробиться в весеннюю часть еврокубков. В двух предыдущих розыгрышах чемпион России последних лет проваливался в Лиге чемпионов, заканчивая турнир на последней строчке — уступали третье место «Бенфике» и «Брюгге». При этом по очкам сегодня результаты у «Зенита» не такие и выдающиеся — три балла после четырех матчей. К примеру, в сезоне-2019/20 питерцам не хватило семи очков, чтобы продолжить свой путь в Лиге Европы. А в этом сезоне хватит и меньшего.

У шведской команды ни одного очка после четырех матчей и разница мячей 0:12. В игре первого круга питерцы более чем уверенно разобрались с соперником — 4:0. Тогда голы забили Клаудиньо, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Вендел. Для повторения успеха, при котором «Зенит» вовсе может выйти из группы, питерцам нужна крупная победа, чтобы улучшить разницу мячей. А в параллельном матче необходима победа «Ювентуса» в Лондоне над «Челси». При таком раскладе матч последнего тура «Зенит»–«Челси» станет битвой за 1/8 финала.

— Как мы и предполагали, у «Зенита» идет борьба только за третье место, — сказал «Известиям» экс-капитан сборной России Александр Мостовой. — Не верю в фантастический расклад, при котором российский клуб будет иметь шансы на второе место вплоть до последнего тура. Если говорить про матч в Швеции, скорее всего, будет ничья или победа со стороны «Зенита» с минимальным счетом. «Мальмё» будет действовать гораздо собраннее, чем в Санкт-Петербурге. Это их последняя домашняя игра в Лиге чемпионов. Они будут лезть из кожи вон, чтобы порадовать своих болельщиков. Вполне могут устроить битву.

Забьет ли Дзюба?

В отличной форме находится Артем Дзюба, в пятницу сделавший хет-трик в ворота «Нижнего Новгорода». Форвард «Зенита» бьет рекорды в чемпионате России: больше всех голов, больше всех хет-триков — мощное достижение. Но на европейском уровне дела идут не очень. В этом сезоне у Артема только одна голевая передача, но ни одного гола. Последний раз Дзюба забивал в еврокубках год назад — «Лацио» в проигранном матче в Риме (1:3). Также блистать статистикой, как в России, в Европе форварду пока не удается.

По голам в еврокубках среди всех российских форвардов он даже не в тройке: у Александра Кержакова (30), Андрея Аршавина (26), Александра Мостового (25) и Ари (24) забитых мячей в международных клубных матчах больше.

У Дзюбы 23 гола в еврокубках в 72 матчах, но отрыв совсем небольшой. К примеру, у Кокорина — 20 голов в 42 матчах, у Погребняка — 19 голов в 45, у Павлюченко — 21 гол в 42. В среднем за еврокубковую игру Дзюба забивает меньше многих даже действующих российских игроков.

На фоне разговоров о том, нужен ли Дзюба сборной России, с учетом отрезка в год без голов в еврокубках матч в Мальмё для Артема будет очень показательным. Забивать три гола дебютанту РПЛ — неплохо, но такие подвиги пригодились бы «Зениту» и в Лиге чемпионов.

— Дзюба в хорошей форме. Если Семак выпустит его в стартовом составе, то он должен забить, — отметил в беседе с «Известиями» бронзовый призер чемпионата мира Анзор Кавазашвили. — Кто бы что ни говорил, Дзюба сейчас лучший нападающий в стране. И тот факт, что он не играет за сборную, — проблема для всех заинтересованных лиц.

Выделил Дзюбу и главный тренер «Мальмё», в прошлом знаменитый форвард сборной Дании Йон-Даль Томассон.

— У всех команд есть сильные и слабые стороны, — подчеркнул наставник шведского клуба на пресс-конференции. — Мы изучили «Зенит» и постараемся использовать наработки. Дзюба — звезда, совсем недавно он забил три гола, но у петербуржцев есть и другие сильные футболисты. Посмотрим, что будет завтра. Важно, чтобы команда отдала все силы. Нам важно не только набрать очки, но и подойти в хорошей форме к матчу против «Кальмара» в чемпионате Швеции. Если получится повторить игру против «Челси», это будет фантастикой. Если получится занять третье место в этой группе, это будет исторический результат. Мы боремся и верим.

Матч «Мальмё»–«Зенит» начнется в 23:00 мск.