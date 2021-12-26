Песков объяснил эмоциональность Путина на пресс-конференции угрозой безопасности РФ

Слова президента России Владимира Путина о защите национальной безопасности во время недавней пресс-конференции были эмоциональными, потому что Запад последние десятилетия методично обманывает Россию. Об этом 26 декабря заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Каждый раз, когда президент говорит о национальных интересах страны, о безопасности страны, он всегда эмоционален, что, однако, не делает его формулировки менее исчерпывающими. Почему достали, президент объяснил: достали, потому что на протяжении двух десятилетий последних, даже больше, наверное, нас методично обманывали, причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам пресс-секретаря президента, есть угроза дальнейшей экспансии военной и политической инфраструктуры НАТО в сторону границ России, а распространение Североатлантического альянса на такие страны, как Украина, Грузия и Молдавия, — «это уже вопрос, ну фактически, жизни и смерти для нас».

Песков отметил, что США не задают России вопросов, что ей не нравится в расширении западного военного блока, а просто действуют.

«Мы видим, что делает НАТО, мы видим маневры у наших границ, мы видим поставки огромного количества техники. Они через Грецию завозят и по другим направлениям», — пояснил он.

На этом фоне Путин, как президент, имеющий возможность комплексно анализировать ситуацию, выступил с инициативой создания системы гарантий безопасности, продолжил пресс-секретарь Кремля.

«Нашим дипломатам, которые все-таки дипломаты старые, классической школы, очень талантливые дипломаты, им предстоит очень нелегкий разговор. Но всегда лучше, когда говорят дипломаты, чем когда говорят военные», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что до начала переговоров по гарантиям безопасности он сохраняет сдержанный оптимизм, и предложил не реагировать на «мегафонные информационные выбросы».

Песков обратил внимание, что дипломаты общаются непублично, предметно и взвешенно. Ситуация значительно прояснится, когда «мы услышим, что будут говорить наши визави», отметил пресс-секретарь Кремля.

«У меня нет никаких сомнений, что президент Путин просчитывает все. Но нужно сконцентрироваться все-таки на тех переговорах, которые, как мы рассчитываем, пройдут в январе месяце. Именно на этих переговорах сразу станет ясно, готовы ли американцы давать субстантивный ответ. Или они все-таки будут предпочитать затягивать процесс и пытаться инициировать такую линию тягучих многолетних переговоров. <...> Ситуация такова, что нужно решение — нужно решение быстрое, конкретное — решение, которое будет отвечать нашим интересам», — заявил он.

Песков подчеркнул, что затягивание переговоров «абсолютно не устроит российскую сторону» и «не устроит президента Путина».

Ранее в этот день Путин сообщил, что военно-технический ответ РФ на расширение НАТО на восток может быть «самым разным». По словам главы государства, он будет зависеть от предложений, которые сделают ему военные эксперты.

До этого, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Как следует из документов, альянс, в частности, должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

8 декабря российский лидер заявил, что на Украине после принятия ее в НАТО могут быть размещены вооружения, угрожающие РФ. Глава государства выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны. В то же время президент США Джо Байден в ответ на обеспокоенность РФ продвижением НАТО на восток пообещал Путину обсудить эту тему с коллегами по альянсу.