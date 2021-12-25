В Виндзорском замке задержали вооруженного мужчину

Полиция задержала вооруженного мужчину, проникшего на территорию Виндзорского замка, где королева Великобритании Елизавета II с семьей отмечает Рождество. Об этом 25 декабря сообщил телеканал Sky News.

«Полиция сообщила, что вооруженный мужчина был задержан после проникновения на территорию Виндзорского замка в день Рождества», — говорится в материале.

Отмечается, что 19-летний задержанный помещен под стражу.

Офицеров из долины Темзы и столичной полиции вызвали из-за нарушения безопасности на территории Виндзорского замка около 8:30 утра (11:30 мск).

«После этого инцидента продолжается расследование, и мы работаем с коллегами из столичной полиции. Мужчина был задержан по подозрению в нарушении или незаконном проникновении на охраняемую территорию и хранении наступательного оружия», — цитирует телеканал суперинтенданта Ребекку Мирс из полиции долины Темзы.

По ее словам, мужчина ни в какие здания не входил. Подчеркивается, что члены королевской семьи были проинформированы об этом инциденте.

«Мы не считаем, что существует серьезная опасность для общественности», — добавила она.

Ранее Sky News со ссылкой на Букингемский дворец сообщил, что Елизавета II проведет Рождество в Виндзорском замке, а не в Сандрингемском дворце, где традиционно отмечает этот праздник. Члены королевской семьи во время праздников также приедут в Виндзор. Празднование переносится в Виндзор второй год подряд из-за пандемии коронавируса.

Ранее, 12 декабря, сообщалось, что вооруженный мужчина был застрелен при задержании возле Кенсингтонского дворца в Лондоне. Очевидцы наблюдали, как мужчина с огнестрельным оружием вошел в банк и букмекерские конторы в окрестностях Марлоус-роуд, а затем сел в машину и уехал. Спустя 15 минут после поступивших сообщений вооруженные офицеры остановили автомобиль на перекрестке Кенсингтон-роуд и Дворцовых ворот, недалеко от Кенсингтонского дворца. В ходе задержания прозвучали выстрелы.