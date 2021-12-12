Полиция застрелила мужчину возле Кенсингтонского дворца в Лондоне

Вооруженный мужчина был застрелен при задержании возле Кенсингтонского дворца в Лондоне, сообщила 11 декабря газета The Guardian.

Отмечается, что очевидцы наблюдали, как мужчина с огнестрельным оружием вошел в банк и букмекерские конторы в окрестностях Марлоус-роуд, а затем сел в машину и уехал. Свидетели сразу же сообщили о происходящем в полицию.

Спустя 15 минут после поступивших сообщений вооруженные офицеры остановили автомобиль на перекрестке Кенсингтон-роуд и Дворцовых ворот, недалеко от Кенсингтонского дворца.

В ходе задержания прозвучали выстрелы. Медики попытались оказать мужчине помощь на месте происшествия, однако он скончался от полученных ранений.

Правоохранительные службы выясняют личность застреленного мужчины, чтобы связаться с его близкими.

Инцидент не рассматривается как терроризм, заключили в полиции.

Ранее, 26 сентября, полицейские застрелили мужчину, который ходил с оружием в руках по пляжу Хантингтон-Бич в американском штате Калифорния. Как говорится в материале, на пляже проходил чемпионат США по серфингу. Полицейские прибыли на вызов из-за вооруженного мужчины. Он не отреагировал на требование бросить оружие, был ранен при задержании и впоследствии скончался.