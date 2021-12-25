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Экосистема VK запускает конкурс для учителей России

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21 декабря 2021 года открыт прием заявок на конкурс для педагогов «Учебный 2022 год с Марусей». Учителям предлагается в доступной и интересной форме рассказать, как голосовые ассистенты помогают в учебном процессе. Авторы лучших работ получат умные колонки Капсула Мини с голосовым помощником Марусей, которые позволят сделать уроки более разнообразными, интересными и интерактивными. Конкурс проводится компанией VK совместно с образовательными платформами «Сферум» и «Учи.ру» при поддержке Министерства просвещения РФ.

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Работы на конкурс «Учебный 2022 год с Марусей» принимаются до 20 января 2022 года. Чтобы побороться за одну из 5000 Капсул Мини, учителю нужно подготовить творческую работу, в которой рассказать о том, как голосовые помощники могут разнообразить учебный процесс. Сделать это можно как самостоятельно, так и «в соавторстве» со своими учениками.
На конкурс принимаются работы в любом формате: можно снять видеоролик, сделать презентацию, написать текст или подготовить план урока. Проект необходимо разместить на своей странице «ВКонтакте» с хештегом #УчимсяСМарусей и пройти регистрацию на сайте конкурса. Итоги всероссийского конкурса подводит оргкомитет, куда входят представители VK, Сферума и Учи.ру. Победители будут объявлены 31 января.

«Искусственный интеллект уже проник во многие сферы жизни, в том числе в образование. Конкурс «Учебный 2022 год с Марусей» поможет учителям больше узнать о возможностях голосовых помощников в обучении, получить идеи от коллег по их использованию на уроках, а также поделиться своими и, возможно, выиграть Капсулу Мини с Марусей, чтобы сразу же начать внедрять их. Мы надеемся, что конкурс станет площадкой для обмена идеями и опытом в этой сфере и еще больше учителей по-новому посмотрят на использование технологий ИИ в своих уроках», — комментирует Андрей Калинин, директор по технологиям искусственного интеллекта VK.

«Искусственный интеллект позволяет упростить работу учителя, снять с него рутинные задачи и сделать образовательный процесс более эффективным и разнообразным за счет цифровой трансформации. Мы рады поддерживать социальные инициативы российских ИТ-компаний, благодаря которым учителя могут стать ближе к цифровым технологиям. Мы знаем, что у голосовых помощников и искусственного интеллекта большие перспективы, и предлагаем педагогам познакомиться с их возможностями. Уверен, что это будет интересно, полезно и дополнит традиционные школьные уроки», — отметил директор департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения РФ Андрей Горобец.

У голосового помощника Маруся от VK много навыков, которые будут полезны учителям как младших, так и старших классов. С Марусей можно тренировать таблицу умножения и произношение, решать математические задачи, слушать звучание разных музыкальных инструментов, знакомиться с входящими в школьную программу произведениями художественной литературы. Кроме того, педагоги и ученики могут самостоятельно создавать для Маруси необходимые навыки — для этого есть удобный конструктор.

«Сегодня владение технологиями вошло в набор обязательных навыков для всех педагогов. Технологии ИИ не только помогают доносить материал и сделать уроки более разнообразными и интересными, но и дают преподавателям и ученикам возможность говорить на одном языке. VK вместе со Сферумом и Учи.ру в течении года проводили множество инициатив, чтобы поддержать учителей и сделать для них цифровой мир более доступным», — говорит Сергей Марданов, заместитель генерального директора СП «Цифровое образование» (платформа «Сферум»), директор по связям с вузами VK.
«Цифровые технологии, голосовые помощники в том числе, могут качественно дополнить классно-урочную систему обучения. Многие учителя сходятся во мнении, что один из ключевых вопросов системы образования сегодня — как повысить вовлеченность школьников в процесс обучения. Учи.ру уделяет много внимания инструментам, которые помогают педагогам удерживать внимание учеников и формировать у них устойчивый интерес к школьным предметам. Мы рады поддержать новогодний конкурс «Учебный 2022 год с Марусей» и хотим пожелать всем его участникам победы и счастливого Нового года», — говорит Сергей Веременко, заместитель генерального директора образовательной онлайн-платформы Учи.ру.

Информационными партнерами конкурса выступают АНО «Цифровая экономика», Клипы ВКонтакте, Дети Mail.ru, сетевое издание Учительская газета, Педсовет и Пресса в образовании, Вечерняя Москва.

Голосовой помощник Маруся от VK доступен в отдельном приложении для Android и iOS, в социальной сети ВКонтакте, умной колонке Капсула и Капсула Мини, в приложении Почта Mail.ru, браузере Atom и в устройствах партнеров.

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