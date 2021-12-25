Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России в парном катании

Действующие чемпионы мира по фигурному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Об этом 25 декабря сообщило издание «Спорт-Экспресс».

За свою произвольную программу пара получила 160,00 балла и в сумме набрала 243,74 балла. Она превзошла мировые рекорды в произвольной программе и по общей сумме, установленные китайскими фигуристами Суй Вэньцзин и Хань Цуном (155,60; 234,84), но достижение не будет ратифицировано, поскольку Международный союз конькобежцев (ISU) не учитывает результаты на национальных турнирах.

Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (82,84+157,03; 239,87), также продемонстрировавшие результат выше мирового рекорда в произвольной программе и по общей сумме.

На третьем месте оказались трехкратные чемпионы России Евгения Тарасова и Владимир Морозов (78,68+149,52; 228,20).

Днем ранее сообщалось, что Камила Валиева лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию. Отмечалось, что она успешно выполнила тройной аксель, тройной флип, а также каскад прыжков, состоящий из тройного лутца и тройного тулупа, получив за прокат 90,38 балла.

В тот же день фигуристка Анна Щербакова переместилась на второе место в турнирной таблице после пересчета оценок за короткую программу на чемпионате России. У занявшей ранее второе место Софьи Муравьевой сняли один балл за задержку старта, в итоге ее результат составил 80,87 балла.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге с 23 по 25 декабря.