Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию

Камила Валиева лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит 24 декабря в Санкт-Петербурге.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», она успешно выполнила тройной аксель, тройной флип, а также каскад прыжков, состоящий из тройного лутца и тройного тулупа, получив за прокат 90,38 балла.

На втором месте по итогам короткой программы Софья Муравьева. Она чисто исполнила тройной аксель (81,87). Замыкает тройку лидеров Анна Щербакова, набрав 81,46 балла.

Александра Трусова (74,21) и Елизавета Туктамышева (71,28) во время проката упали при выполнении тройного акселя и заняли пятое и седьмое места соответственно.

Произвольные программы фигуристки представят завтра, 25 декабря.

Ранее 24 декабря сообщалось, что Валиева показала результат выше рекорда мира на чемпионате России. За прокат 15-летняя фигуристка набрала 90,38 балла.

Также в этот день фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом России в мужском одиночном катании.