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Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию
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Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию

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Камила Валиева лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит 24 декабря в Санкт-Петербурге.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», она успешно выполнила тройной аксель, тройной флип, а также каскад прыжков, состоящий из тройного лутца и тройного тулупа, получив за прокат 90,38 балла.

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На втором месте по итогам короткой программы Софья Муравьева. Она чисто исполнила тройной аксель (81,87). Замыкает тройку лидеров Анна Щербакова, набрав 81,46 балла.

Александра Трусова (74,21) и Елизавета Туктамышева (71,28) во время проката упали при выполнении тройного акселя и заняли пятое и седьмое места соответственно.

Произвольные программы фигуристки представят завтра, 25 декабря.

Ранее 24 декабря сообщалось, что Валиева показала результат выше рекорда мира на чемпионате России. За прокат 15-летняя фигуристка набрала 90,38 балла.

Также в этот день фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом России в мужском одиночном катании.

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