Фигуристка Щербакова переместилась на второе место ЧР после пересчета оценок

Фигуристка Анна Щербакова переместилась на второе место в турнирной таблице после пересчета оценок за короткую программу на Чемпионате России, который проходит 24 декабря в Санкт-Петербурге.

У занявшей ранее второе место Софьи Муравьевой сняли один балл за задержку старта, в итоге ее результат составил 80,87 балла, пишет «Спорт-Экспресс».

Щербакова набрала 81,46 балла. Лучше всех выступила Камила Валиева (90,38).

Произвольную программу женщины представят 25 декабря.

Ранее 24 декабря сообщалось, что Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию. Она успешно выполнила тройной аксель, тройной флип, а также каскад прыжков, состоящий из тройного лутца и тройного тулупа, получив за прокат 90,38 балла.

На втором месте по итогам короткой программы — Софья Муравьева. Она чисто исполнила тройной аксель (81,87). Замкнула тройку лидеров Анна Щербакова, набрав 81,46 балла.