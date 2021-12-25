Профессор из США заявила о бесполезности тканевых масок против «Омикрона»

Тканевые маски бесполезны в защите от штамма коронавируса «Омикрон». Такое мнение 24 декабря выразила профессор политики в области здравоохранения и управления Университета Джорджа Вашингтона Лиана Вэнь.

«Тканевые маски — это не более чем украшение для лица. Им нет места в контексте [распространения] «Омикрона», — сказала она в беседе с CNN.

Она рекомендовала носить трехслойную хирургическую маску, которая с наибольшей вероятностью защитит от нового штамма, являющегося более заразным, чем другие версии вируса.

«Вы можете носить тканевую маску поверх хирургической, но только не ее одну», — подчеркнула эксперт.

Накануне генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что в связи с особой заразностью «Омикрон»-штамма ревакцинироваться лучше каждые четыре месяца.

Для ревакцинации среднестатистического взрослого человека Крючков порекомендовал использовать препарат «Спутник Лайт». Пожилым людям, которым нужна более надежная защита, он советует выбирать вакцину «Спутник V».

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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