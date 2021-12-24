Иммунолог рекомендовал срок ревакцинации для защиты от «Омикрона»

В связи с особой заразностью «Омикрон»-штамма ревакцинироваться лучше каждые четыре месяца, считает генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

«С учетом того что мы знаем о темпе распространения «Омикрона» и его влиянии на организм, лучше всего повторно получить прививку во временном окне до четырех месяцев», — отметил он в беседе с радио Sputnik 24 декабря.

Как добавил врач, сложно представить людей, у которых достаточный для защиты от нового штамма коронавируса уровень антител сохраняется девять, десять или двенадцать месяцев.

«Новый вариант возбудителя COVID-19 слишком заразный, поэтому для защиты от него требуется достаточно высокий уровень антител», — указал эксперт.

Для ревакцинации среднестатистического взрослого человека Крючков порекомендовал использовать препарат «Спутник Лайт». Пожилым людям, которым нужная более надежная защита, он советует выбирать вакцину «Спутник V».

17 декабря президент России Владимир Путин заявил о повышении требований в ревакцинации из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон».

За день до этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что позиция по ревакцинации от коронавируса раз в полгода может быть скорректирована после получения дополнительной информации о штамме «Омикрон».

12 декабря иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании КЭГ, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что эффективной защитой от штамма коронавируса «Омикрон» может стать ревакцинация от инфекции через 4–5 месяцев.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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